Caso Signorini, si complica la posizione a Mediaset: vicino l’addio al Grande Fratello Vip?

IPA Alfonso Signorini

Quello che sta accadendo negli ultimi giorni ad Alfonso Signorini ha spaccato l’Italia intera: la posizione del conduttore del GF Vip non è delle più semplici, dopo le presunte “accuse” mosse da Fabrizio Corona con la puntata “Il prezzo del successo” sul canale Falsissimo, una vicenda che ha assunto contorni preoccupanti. Tante, troppe le voci che stanno circolando in questo momento: Signorini potrebbe essere sostituito alla conduzione della versione Vip del GF, in partenza da marzo?

“Alfonso Signorini potrebbe dire addio al Grande Fratello Vip”

Il 18 dicembre si è conclusa l’edizione Nip del Grande Fratello: il ritorno alle origini è stato condotto da Simona Ventura e alla fine della corsa è arrivata Anita Mazzotta, che ha vinto la diciannovesima edizione. Conto alla rovescia iniziato, dunque, per l’edizione di marzo, ma sarà davvero Alfonso Signorini a tornare nello studio del GF?

La domanda circola insistentemente dopo le rivelazioni di Corona su un presunto “sistema Signorini” per entrare nella Casa più spiata d’Italia, che non è stato accertato in sede giudiziaria, ed è bene sottolinearlo. Da un giorno all’altro, in modo del tutto improvviso, Signorini, che pur è abituato al gossip, si è ritrovato sulle pagine di tutti i giornali.

Stando a quanto condiviso da Fanpage, ci sarebbe stata una riunione il 17 dicembre tra Alfonso Signorini e i vertici di Mediaset: a questo incontro avrebbero preso parte persino Fedele Confalonieri e Barbara Berlusconi. La decisione sul futuro del conduttore non è ancora stata presa, soprattutto considerando che ci troviamo di fronte a una situazione ben poco chiara.

Tuttavia, il momento decisivo è stato rimandato a quando verranno pubblicate ulteriori informazioni sul ciclo dedicato a Signorini, con la seconda parte. La posizione del conduttore si complica: c’è chi, come Deianira Marzano, ha lanciato l’ipotesi di rivedere Ilary Blasi alla conduzione, con al suo fianco la grande amica Michelle Hunziker.

Cosa sta succedendo tra Alfonso Signorini e Fabrizio Corona

Dopo le rivelazioni estive su Raoul Bova, Fabrizio Corona è tornato all’attacco: nel mirino lui, Signorini, direttore editoriale di Chi e conduttore. “Se non vai a letto con lui non entri al Grande Fratello“, questo, in breve, il “Sistema Signorini” per varcare la porta della Casa più spiata d’Italia. Ha rotto il silenzio al Corriere della Sera: “Non parlo di questo, mi scusi ma preferisco non entrare nel merito della vicenda. Le dico però che ho già messo tutto in mano ai miei legali“.

Cosa potrebbe accadere? A Mediaset, sempre secondo le indiscrezioni, anche indipendentemente dalla fondatezza di quanto affermato da Corona, potrebbero scegliere davvero di sostituire il conduttore.

C’è chi attende la puntata di Falsissimo quasi quanto l’uscita di Stranger Things. Ma qui è la vita a diventare spettacolo: Alfonso Signorini, che per anni ha esposto i concorrenti del GF al pubblico, si ritrova ora dall’altra parte della barricata. Stavolta, però, i riflettori dell’intera Italia sono troppo accecanti: il Paese non aspetta altro che staccare il biglietto per osservare l’ennesimo show, proprio sulle spalle di chi lo show lo ha sempre diretto.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!