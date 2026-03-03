Fabrizio Corona, cancellata la nuova puntata di Falsissimo su Signorini. “Censura non mi ferma”

Cancellata la nuova puntata di Falsissimo di Fabrizio Corona: le nuove rivelazioni su Signorini e cosa è successo.

IPA Fabrizio Corona

Non sembra destinata a finire molto presto la guerra a distanza fra Fabrizio Corona e Alfonso Signorini. L’ultimo capitolo riguarda la nuova puntata di Falsissimo, pubblicata su YouTube e in seguito rimossa, dedicata proprio al conduttore e giornalista.

Falsissimo, puntata cancellata in poche ore

Qualche settimana fa Fabrizio Corona aveva svelato l’uscita di una nuova puntata di Falsissimo il 2 marzo. Il format, apparso su YouTube, ha però avuto vita breve ed è stato eliminato poco dopo. A pochissime ore dal lancio infatti il link al video non è stato reso più disponibile ed è apparsa la scritta: “Video non disponibile. Questi contenuti non sono disponibili nel dominio di questo Paese a causa di un’ingiunzione del tribunale”.

L’ex re dei paparazzi ha dunque deciso di pubblicare l’intera puntata di Falsissimo su X e di renderla disponibile anche per chi non è abbonato al suo canale. “Gratis per tutti – ha scritto -. Perché gli italiani meritano la verità. Dopo che gli avvocati impuniti (e senza vergogna) di Alfonso Signorini ci hanno buttato giù la puntata nonostante sia prevista un’udienza d’appello il 19 marzo che potrebbe rettificare l’ordinanza del giudice Pertile. Avete il diritto di sapere e di informarvi su quello che fa Signorini in concorso con Mediaset ed Endemol. Non lo fermate in nessun modo. La gente vuole sapere. Non è il potere. La censura non ci fermerà”.

Di cosa parla la nuova puntata di Falsissimo

Al centro della nuova puntata di Falsissimo le rivelazioni di Vito Coppola. Il personal trainer napoletano nei video appare seduto accanto a Fabrizio Corona e racconta di aver avuto uno scambio di messaggi e chiamate con Alfonso Signorini. L’uomo sarebbe anche entrato negli studi del Grande Fratello a Cinecittà, proprio grazie al conduttore e senza permesso, almeno a suo dire.

La puntata di Falsissimo è stata rimossa probabilmente per via dell’ordinanza del 26 gennaio 2026 che è attualmente in vigore e impone a Fabrizio Corona di non pubblicare del materiale considerato diffamatorio nei confronti di Alfonso Signorini. I giudici qualche mese fa avevano inoltre imposto all’ex re dei paparazzi anche di eliminare il materiale già pubblicato.

Il prossimo 19 marzo avverrà un nuovo scontro in tribunale fra le due parti. I legali di Fabrizio Corona hanno infatti presentato un ricorso presso il tribunale di Milano. Nel ricorso gli avvocati si sono appellati alla libertà d’espressione e al fatto che la pubblicazione del materiale sarebbe servita per “denunciare un sistema che comportava vari reati”. Affermando che l’ordinanza emessa dai giudici sarebbe invece una forma di “censura preventiva” che non è in alcun modo prevista dall’ordinamento italiano.

Nel frattempo Alfonso Signorini ha annunciato di aver lasciato la direzione di Chi. Il giornalista ha spiegato di aver preso questa decisione diverso tempo fa, sottolineando come non sia legata allo scontro con Fabrizio Corona. “Non potevo più tacerlo. Volevo lasciare Chi – ha scritto -. Fino ad allora non avrei avuto neppure il coraggio di pensare una cosa del genere, ma in quel momento sentivo di avere la forza per cominciare una nuova vita”.