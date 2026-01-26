Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Fabrizio Corona annuncia Falsissimo 21 contro il sistema Mediaset

Fabrizio Corona è stato bloccato. Le azioni degli avvocati di Alfonso Signorini hanno avuto la meglio, per ora. Ciò vuol dire che tutto il materiale pubblicato fino a questo momento sul noto conduttore Mediaset (autosospeso) è stato ritirato. Sappiamo bene però che ogni clip è ormai ovunque ma, di fatto, ora chi continua a diffondere quei filmati corre un grave rischio.

Detto ciò, l’intervento repentino non riguarda unicamente quanto già mostrato, ma soprattutto quanto l’ex re dei paparazzi intendeva svelare nella sua nuova puntata di Falsissimo. Ciò vuol dire che la puntata non andrà in onda? Niente affatto. Corona ha spiegato d’aver previsto quest’azione e d’essere pronto a guardare oltre, prima di poter svelare tutte le prove contro Signorini dopo i tanti confronti in aula che l’attendono. E allora di cosa parlerà questo nuovo e già attesissimo episodio? Sguardo rivolto al “sistema Mediaset“.

Nuova puntata di Falsissimo su Mediaset

Aveva avuto modo di parlarne già durante alcuni eventi tenuti nei locali nelle ultime settimane. Ora sembra finalmente giunto il momento di passare ai fatti concreti. Fabrizio Corona è pronto a dare alla gente ciò che desidera: tutto il marcio di Mediaset, a suo dire.

Qualcuno si è già mosso in maniera preventiva. Parliamo di Gerry Scotti, che su Instagram ha limitato i commenti (ovviamente chi gestisce l’account e non lui in persona). Ci si aspetta, dunque, un gran quantitativo di reazioni, sulla scia di quanto accaduto con Signorini.

Corona ne ha però per tutti e, di fatto, si sta preparando a un bel po’ di anni di processi. La risposta dell’azienda e dei singoli sarà infatti prevedibilmente molto dura. Questa lotta in pieno stile Don Chisciotte contro i mulini, però, lascia pensare al pubblico che ci sia un bel po’ di vero in ciò che ripete ormai da tempo.

Perché mai rischiare così tanto senza avere prove certe tra le mani? Ecco il pensiero generale che domina. E lui, come un condottiero social per la giustizia e il popolo, aizza le masse con il suo stile e promette battaglia: “Per fermarmi, dovrete spararmi”.

Fabrizio Corona contro Maria De Filippi e Mediaset

Corona ha ovviamente affidato a Instagram la propria risposta dopo il blocco subito. Fa nome e cognome del giudice del provvedimento d’urgenza, che ha deciso di accogliere le richieste dei legali di Alfonso Signorini, impedendo di fatto la pubblicazione di qualsiasi contenuto che possa essere ritenuto diffamatorio nei suoi confronti: “Mi ha ordinato di eliminare i contenuti precedentemente pubblicati”.

Annunciato ricorso immediato in appello, ma quanto accaduto a lui dovrebbe preoccupare tutti, spiega: “Non può passare questo principio. Significherebbe che questo Paese non è più una democrazia, ma sta diventando una dittatura”.

Nessuna scelta dinanzi a quanto deciso e così nessuno potrà più avere accesso ai contenuti pubblicati, ovvero agli episodi 19 e 20 di Falsissimo. Cancellati/oscurati anche tutti i contenuti social a tema pubblicati sui suoi profili social.

Ma non è finita qui ed ecco l’annuncio che i suoi fan attendevano con ansia:

“Nella puntata di sera di Falsissimo, episodio 21, non pubblicherò le chat, le foto, i video, le interviste, di tutte le persone coinvolte nel sistema Signorini, perché il giudice me lo ha impedito. Non pubblicherò più le chat di Piscopo e Medugno, che confermavano l’esistenza del ricatto, ma la puntata sposta l’attenzione dal sistema Signorini al sistema Mediaset. Per la vostra gioia, parlerà di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Silvia Toffanin, Marina Berlusconi, Piersilvio Berlusconi e, ovviamente, Alfonso Signorini, senza entrare nella vicenda vietata”.