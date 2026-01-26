Il Grande Fratello Vip si farà, “Pier Silvio non vuole darla vinta a Corona”

Il Grande Fratello Vip 2026 si farà: Pier Silvio Berlusconi non vuole cedere a Fabrizio Corona. E per la conduzione punta all'usato sicuro

Questo Grande Fratello Vip 2026 s’ha da fare. Nei giorni scorsi si era vociferato di uno stop dovuto al caso Signorini ma pare che Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, abbia cambiato idea. E deciso di non farsi sopraffare da Fabrizio Corona e le sue presunte rivelazioni scomode. Con grande probabilità ritroveremo alla conduzione Ilary Blasi, già alla guida delle prime tre edizioni del reality show. Ma ci sarebbe un’altra conduttrice in pole position, da tempo apprezzata dai vertici del Biscione.

Grande Fratello Vip 2026, Pier Silvio Berlusconi rilancia e non cede a Corona

Nonostante alcune voci parlassero di uno stop, il Grande Fratello Vip 2026 dovrebbe tornare regolarmente in onda su Canale 5 la prossima primavera. A smentire le ultime indiscrezioni è stato Dagospia, secondo cui a Cologno Monzese avrebbero già deciso: Pier Silvio Berlusconi non vuole darla vinta a Fabrizio Corona.

Mandare in pausa il reality significherebbe, dal suo punto di vista, una vittoria per l’ex re dei paparazzi, e Berlusconi Junior non avrebbe alcuna intenzione di fare un passo indietro dopo l’affaire che ha travolto la vita, privata e professionale, di Alfonso Signorini.

Endemol, la casa di produzione del programma, avrebbe per questo già ottenuto il via libera per la nuova edizione e avrebbe condotto una verifica interna sul discusso “caso Signorini”, insieme ai criteri di selezione dei cast delle stagioni precedenti. Nessuna irregolarità, nessuna criticità emersa, stando a quanto riporta il portale diretto da Roberto D’Agostino.

Ilary Blasi pronta a tornare al Grande Fratello Vip

Il nodo della conduzione sarebbe ancora aperto. Ilary Blasi sembra la favorita per tornare al timone del Grande Fratello Vip, in virtù anche del suo contratto con Mediaset, ma in caso di forfait o indecisioni ci sarebbero altre alternative.

Tra queste, Veronica Gentili, che lo scorso anno ha condotto L’Isola dei Famosi. Nonostante i bassi ascolti dell’ultima edizione del programma, la giornalista e conduttrice de Le Iene gode da sempre della stima di Pier Silvio Berlusconi.

Complice una macchina organizzativa complessa, i tempi della produzione del GF Vip potrebbero comunque creare rallentamenti e piccole pause temporanee. Per questo ad oggi non è stata ancora diffusa una data ufficiale di partenza. Dovrebbe andare in onda tra marzo e aprile ma al momento non vi è certezza.

Al di là di questo, la linea di Pier Silvio appare piuttosto chiara: nessuna intimidazione da Corona riuscirà a fermare il reality, da sempre uno dei titoli di punta della sua tv.

Anzi, il figlio del Cavaliere sembra voler alzare il tiro, scegliendo una posizione più dura rispetto a quella del padre Silvio Berlusconi, che in passato avrebbe ceduto a qualche compromesso con Corona (stando sempre a quanto rivelato da Dago).

In sintesi: il Grande Fratello Vip 2026 dovrebbe farsi con Endemol al comando, un cast ancora da definire e Pier Silvio in prima linea. Tra strategie legali, vecchie rivalità e tensioni social, la macchina del reality sarebbe dunque pronta a ripartire, dimostrando che nel mondo della televisione italiana, le regole le detta chi osa non cedere.