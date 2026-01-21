“Samira Lui a Battiti Live”, ma Ilary Blasi fa chiarezza sul futuro a Mediaset

Dopo l'indiscrezione circolata su Samira Lui, Ilary Blasi fa chiarezza e specifica: "Di sicuro farò Battiti Live estivo, e ho un contratto con Mediaset"

IPA Ilary Blasi

Samira Lui potrebbe prendere il posto di Ilary Blasi a Battiti Live? Lo stesso posto che un tempo apparteneva a Elisabetta Gregoraci? Non proprio. A fare chiarezza dopo le indiscrezioni riportate nei giorni scorsi è stata la conduttrice, che ha sottolineato di avere un contratto in essere con Mediaset. Allo stesso tempo, la Blasi ha fatto sapere di essere comunque sempre pronta a mettersi in gioco: il riferimento è chiaro, poiché c’è un posto vacante al GF Vip, in onda da marzo senza il suo conduttore, ovvero Alfonso Signorini, che si è autosospeso da Mediaset dopo le presunte accuse di Fabrizio Corona.

Samira Lui al posto di Ilary Blasi a Battiti Live: la verità

Samira Lui sta ottenendo un ottimo riscontro dalla critica e dal pubblico per il suo lavoro a La Ruota della Fortuna, al fianco di Gerry Scotti. Per questo motivo, Mediaset vorrebbe dare più risalto alla Lui. Ma Battiti Live è una questione definitivamente chiusa, in particolare dopo le parole di Ilary Blasi al settimanale F. “Di sicuro farò Battiti Live estivo, e ho un contratto con Mediaset. Poi è bello mettersi in gioco, accettare qualcosa di nuovo, il reality, il cameo, lo spot. Mi piacerebbe uno di quei giochi che la gente ama tanto: la Ruota della Fortuna, i quiz. Mi ricordano Mike Bongiorno, Corrado, un pezzo di storia della tv. Io poi, vado pazza per i giochi da tavolo. Organizzo delle serate a casa mia con Cluedo e Taboo”.

Per lei questo sarà decisamente un “anno di transizione, di chiusure e nuovi inizi, di passaggio tra il vecchio e il nuovo”. In queste settimane, poi, l’attesa è abbastanza alta per un’altra questione, ovvero il GF Vip. Che di fatto ha perso il suo conduttore, Alfonso Signorini, dopo l’autosospensione da Mediaset. I reality show al momento sono una nota estremamente dolente per Mediaset, considerando che l’Isola – molto probabilmente – non tornerà e che il GF Vip, al momento, è sprovvisto di conduttore o conduttrice. Affari Italiani chiude l’indiscrezione così: “Quindi GF Vip a marzo con la conduzione di Ilary Blasi? I tempi stanno diventando davvero stretti”.

L’amore con Bastian Muller

Ilary Blasi ha fatto chiarezza sul suo contratto con Mediaset e sulla sua posizione a Battiti Live, ma non solo. Al contempo ha messo un freno alle voci sulle presunte nozze con Bastian Muller: “Non parliamo di questo, io sono ancora sposata… Mi volete bigama. Io vivo il qui e ora. Non sono romantica. Io e Bastian ci siamo trovati, stiamo bene insieme, è questo che abbiamo in comune”. E ha aggiunto: “L’ho portato in famiglia, ha passato Natale con noi, le mie sorelle, i cugini, e si è abituato a quelle giornate passate mangiando come si mangia da noi. Apparecchi, sparecchi e dopo apparecchi di nuovo. Rilassati, tranquilli. L’ho svezzato, ormai è il terzo Natale. Non mi faccio domande. Sono in una fase scialla, come dicono i ragazzi”. A marzo, in ogni caso, ci sarà il divorzio da Totti. E il futuro? Tutto da scrivere, senza alcuna fretta.