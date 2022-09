Chi è Silvana Sciarra, la nuova Presidente della Corte Costituzionale

Fonte: Ansa Silvana Sciarra, Presidente della Corte Costituzionale

La nuova Presidente della Corte Costituzionale è Silvana Sciarra, carica che ricoprirà fino all’11 novembre del 2023. Una carriera accademica di successo, una vita spesa a studiare, insegnare, a impegnarsi per i diritti dei lavoratori e per i diritti delle donne. Il ritratto di una delle donne più importanti di questa epoca, che ha contribuito a innumerevoli progetti.

Silvana Sciarra, chi è la nuova Presidente della Corte Costituzionale

Nata a Trani il 24 luglio 1948, Silvana Sciarra ha conseguito la laurea in giurisprudenza all’Università di Bari. Nello stesso ateneo ha poi deciso di dare inizio alla sua carriera accademica, per poi proseguire con l’insegnamento all’Università di Firenze, diventando professoressa emerita di Diritto del Lavoro e Diritto Sociale Europeo.

Nel corso degli anni ’70 ha svolto numerose ricerche, ma non solo: ha avuto l’occasione di insegnare in diverse università estere appartenenti alla cosiddetta Ivy League – le otto prestigiose università americane – come Harvard Law School o la Columbia Law School. Ha approfondito la carriera accademica anche nel Regno Unito – tra cui UCL e Cambridge – e in Svezia all’Università di Stoccolma e di Lund. Meno nota è, invece, la sua vita privata, su cui ha sempre mantenuto il massimo riserbo, rimanendo lontana dalle “luci dei riflettori”.

L’impegno accademico e da giudice della Corte

Nel 2006 ha ricevuto il dottorato in giurisprudenza honoris causa dall’Università di Stoccolma. Esperta di Diritto del Lavoro, ha preso parte a diversi progetti europei offrendo il proprio prezioso contributo: il che le ha permesso anche di diventare un punto di riferimento in materia. Oltre alla ricerca e all’insegnamento, la Sciarra si è occupata di diverse pubblicazioni e monografie in Italia e all’estero.

Rinomata la sua posizione come co-direttrice del Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali, oltre che il prestigio raggiunto come membro di alcuni comitati scientifici importanti, tra cui l’European Law Journal e Labor Law and Policy Journal.

Giudice della Corte Costituzionale dal 6 novembre 2014, è stata la prima ad essere eletta dal Parlamento in seduta comune. In seguito, il 29 gennaio 2022, è stata nominata Vicepresidente della Corte, per poi ricoprire il ruolo di Presidente della Corte Costituzionale il 20 settembre 2022.

La battaglia per la tutela delle donne e i diritti dei lavoratori

Il 2022 è stato un anno crudo, nero, per molti versi, anche e soprattutto per l’elevato numero di femminicidi in Italia. E proprio Silvana Sciarra ha speso gran parte della sua vita a combattere contro gli stessi, supportando i diritti e la tutela delle donne. Nella prima dichiarazione rilasciata dopo essere stata eletta a Presidente della Corte Costituzionale, ha detto: “Ho il privilegio di avere i capelli bianchi. La Corte ha voluto forse premiare questo criterio”.

Sono tanti i temi e i diritti che Silvana Sciarra affronterà. Come la garanzia di tutelare l’ambiente, i diritti dei lavoratori e delle donne. La sua ispirazione? Ruth Ginsburg. “Una giudice che ha saputo parlare ai giovani”. Ha citato anche la sua iconica frase, nella speranza che tanti possano ispirarsi alle sue battaglie: “Combatti per le cose in cui credi, ma fallo in modo da indurre gli altri a unirti a te”.