Fonte: IPA Antonio Scurati

Lo scrittore Antonio Scurati era atteso a Che sarà… da Serena Bortone ma il suo monologo è stato annullato. A rivelarlo è stata la conduttrice che scrive – piuttosto contrariata – di non conoscere i reali motivi di questa decisione così improvvisa presa dalla Rai. Intanto, il testo dedicato al 25 aprile è stato pubblicato su un quotidiano e ha trovato quindi diffusione attraverso i media benché Viale Mazzini abbia deciso di cancellare l’intervento dell’autore degli M a poche ore dalla sua comparsa in video.

Chi è Antonio Scurati

Classe 1969, Antonio Scurati deve il suo successo più recente al Premio Strega ottenuto per il romanzo storico su Mussolini intitolato M. Il figlio del secolo, col quale è rimasto in cima alle classifiche di vendita per due anni consecutivi. Figlio di madre napoletana e di papà di Cusano Milanino, si è laureato in Filosofia all’Università degli studi di Milano e si è perfezionato a l’École des hautes études en sciences sociales di Parigi. Ha poi conseguito il dottorato di ricerca in Teoria e Analisi del Testo all’Università degli Studi di Bergamo.

È professore a contratto all’Università di Bergamo, in cui è anche coordinatore del Centro Studi sui Linguaggi della Guerra e della Violenza. Qui insegna anche Teorie e Tecniche del Linguaggio Televisivo. La sua carriera accademica è ricca di in carichi, diventa ricercatore nel campo del Cinema, Fotografia e Televisione nel 2005. Nel 2008 si trasferisce allo IULM di Milano dove è professore associato e tiene il Laboratorio di Scrittura Creativa e il Laboratorio di Oralità e Retorica nelle lauree triennali. È co-direttore del master di scrittura Arti del Racconto con Gianni Canova in cui si occupa di scrittura narrativa e corsi dedicati all’epica.

“Dedico questo libro ai nostri nonni, prima sedotti e poi allarmati dal fascismo”, aveva detto alla cerimonia per il Premio Strega. M. Il figlio del secolo è seguito da altri due volumi: M. L’uomo della Provvidenza e infine M. Gli ultimi giorni dell’Europa.

Perché il suo monologo in Rai è saltato

“Nella puntata di questa sera di Che sarà era previsto un monologo di Antonio Scurati sul 25 aprile. Ho appreso ieri sera, con sgomento, e per puro caso, che il contratto di Scurati era stato annullato. Non sono riesce a ottenere spiegazioni plausibili. Ma devo prima di tutto a Scurati, con cui ovviamente ho appena parlato al telefono, e a voi telespettatori la spiegazione del perché stasera non vedranno lo scrittore in onda sul mio programma su Raitre. Il problema è che questa spiegazione non sono riuscita a ottenerla nemmeno io”, ha spiegato la conduttrice Serena Bortone su Instagram, mentre l’opposizione – composta da Pd, M5S e dalla sinistra di Avs – ha tuonato contro ogni forma di censura.

La replica arriva dal Direttore Approfondimento Rai Paolo Corsini, che ha spiegato: “Nessuna censura. La partecipazione dello scrittore Antonio Scurati alla trasmissione Che sarà… condotta da Serena Bortone, non è mai stata messa in discussione”. Si aggiungono anche accertamenti di natura economica che vengono presto smentiti dalla nota Rai che invece sottolinea chiaramente come il contratto di Scurati sia stato annullato per motivi editoriali.