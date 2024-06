Marco Nosotti, morta la moglie Silvia. Il figlio Giulio: “Ciao mamma, mi manchi già”

Marco Nosotti, noto volto di Sky Sport, ha perso la moglie Silvia. La donna a cui era legat0 da quasi trent’anni è venuta a mancare dopo aver affrontato una lunga malattia e la notizia, inevitabilmente, si è diffusa rapida sui social e tra chi ha avuto modo di conoscere e collaborare con il giornalista sportivo, o anche solo seguirne la carriera nel mondo del calcio e della televisione. Tanti i messaggi di cordoglio, ma spiccano le parole del figlio Giulio che ha omaggiato la mamma con un brano degli Oasis.

Marco Nosotti, morta la moglie del giornalista

Un grave lutto, di quelli che non si possono spiegare a parole. Marco Nosotti si trovava in Germania per commentare le partite della Nazionale italiana di calcio agli Europei 2024 ma la scorsa domenica, ricevuta la notizia di un peggioramento delle condizioni di salute della moglie Silvia, aveva fatto immediatamente ritorno in Italia. Purtroppo è andata come mai si vorrebbe. La sua compagna di una vita – con quasi trent’anni di matrimonio alle spalle – si è spenta dopo una lunga battaglia contro una malattia.

La dedica del figlio Giulio

“Ciao mamma, mi manchi già”. Mentre il giornalista di Sky Sport si è chiuso in un doloroso silenzio, il figlio Giulio ha deciso di dedicare alcune parole alla madre, condividendo su X due scatti che lo ritraggono con lei. Ricordi felici di un tempo che non tornerà, ma che resterà sempre nel suo cuore.

Agli scatti Giulio Nosotti, che ha seguito le orme del padre interessandosi al calcio e lavorando come calciatore, allenatore ed esperto di educazione motoria, ha aggiunto anche i versi di un brano degli Oasis dal titolo evocativo, Live forever, letteralmente “vivere per sempre”: “Maybe I just wanna fly/ Wanna live, I don’t wanna die/ Maybe I just wanna breathe/ Maybe I just don’t believe/ Maybe you’re the same as me/ We see things they’ll never see/ You and I are gonna live forever” (“Forse voglio solo volare/ Voglio vivere, non voglio morire/ Forse voglio solo respirare/ Forse semplicemente non ci credo/ Forse sei uguale a me/ Vediamo cose che loro non vedranno mai/ Io e te vivremo per sempre”).

I messaggi di cordoglio

La grave perdita di Marco Nosotti e del figlio Giulio ha raggiunto immediatamente le tante realtà sportive con le quali il giornalista di Sky Sport ha lavorato nel corso della sua lunga carriera. Tra tutte il Sassuolo Calcio, squadra tra le cui fila ha giocato da giovane calciatore nel ruolo di portiere: “Il Sassuolo Calcio esprime profondo cordoglio e si stringe attorno a Marco Nosotti e alla sua famiglia per la scomparsa della cara moglie Silvia”.

“Un grande abbraccio a Marco Nosotti e ai figli per la prematura scomparsa della moglie Silvia – ha scritto, invece, il Modena Volley -. Il Presidente Giulia Gabana e tutta Modena Volley si stringono forte al giornalista e amico Marco Nosotti per la prematura perdita della moglie Silvia, avvenuta ieri dopo una lunga malattia. Al carissimo ‘Noso’, ai figli Margherita e Giulio e a tutti coloro che volevano bene a Silvia porgiamo le più sentite condoglianze”.

Parole di cordoglio anche dal collega e amico Luca Serafini: “Carissimo Marco Nosotti ti abbraccio fortissimo, non oso pensare quale cratere tu abbia nel cuore, quali fruste insanguinano in queste ore la tua anima bella e semplice. Ho di te un ricordo costante di uomo puro, leale, sincero, legato a valori antichi e saldissimi. Ti benedica e ti accompagni dall’alto, Silvia, senza lasciarti mai“.