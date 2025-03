realme 14 Pro+: il primo smartphone che cambia colore

Fonte: Ufficio Stampa realme

Oggi distinguersi nel mercato degli smartphone è sempre più difficile. Ancor più se parliamo di smartphone di fascia media, dove i produttori devono limare le caratteristiche tecniche del prodotto alla perfezione, per mantenere il prezzo competitivo. Poi, però, arrivano sul mercato smartphone che rompono le regole, come realme 14 Pro+.

realme 14 Pro+ è diverso, e si vede

Che realme 14 Pro+ sia un telefono che ha intenzione di distinguersi lo si nota già dalla scocca posteriore che, nella versione Pearl White creata in collaborazione con Valeur Designers, cambia colore quando la temperatura ambientale scende sotto i 16 gradi centigradi.

Fonte: Ufficio stampa realme

Col freddo la scocca di realme 14 Pro+ mostra delle evidenti striature blu ghiaccio, che spariscono quando la temperatura sale di nuovo sopra il valore di soglia. Chi preferisce uno stile più classico, invece, può optare per la colorazione Suede Grey con elegante finitura in pelle vegana.

La voglia di distinguersi di realme 14 Pro+ si nota anche dallo schermo, un ottimo OLED da 6,83 pollici (leggermente di più rispetto a Samsung Galaxy S25+ e iPhone 16 Plus), con tutti e quattro i bordi leggermente curvi. Lo schermo è davvero luminoso, con un picco massimo di 1.500 nit, ed è compatibile con i video e le app HDR.

Ennesimo tratto distintivo, rispetto ai tanti concorrenti di pari fascia: realme 14 Pro+ è certificato IP69, perché è realmente impermeabile e può persino scattare foto sott’acqua impostando l’apposita modalità subacquea.

Fonte: Redazione DiLei

A proposito di foto, c’è un’altra bella particolarità del nuovo telefono realme: tre ottime fotocamere posteriori, di cui una con zoom ottico periscopico 3X, e una fotocamera frontale con autofocus, per selfie e videochiamate di livello superiore.

In più, c’è un triplo flash LED che può illuminare i soggetti con luce di temperatura diversa, per correggere eventuali problemi di bilanciamento del bianco dovuti all’illuminazione artificiale. Ottimo da usare nei locali pubblici, dove spesso la luce è poca e molto calda o molto fredda.

Passando alla batteria, invece, la novità si chiama SiC, cioè carburo di silicio, ovvero l’ultima tecnologia disponibile per avere tanta autonomia in poco spazio. A proposito di spazio, realme 14 Pro+ misura 163,5×77,3×8 millimetri e pesa 194 grammi.

Fonte: Ufficio stampa realme

realme 14 Pro+: l’AI è per tutti

Con realme 14 Pro+ assistiamo ad una vera e propria democratizzazione dell’intelligenza artificiale. Questo smartphone è dotato di un chip principale, lo Snapdragon 7s Gen 3, particolarmente adatto alle funzioni AI.

Grazie a questo processore di ultima generazione, realme 14 Pro+ riesce a usare massicce dosi di intelligenza artificiale per migliorare le foto. Anche quelle non scattate col telefono: la funzione AI Ultra Clarity 2.0 può aumentare la risoluzione delle foto sgranate, anche di quelle scaricate da Internet.

La funzione Cerchia e cerca, invece, permette di cerchiare un elemento visibile sullo schermo e cercarlo immediatamente su Google. Ottimo per trovare personaggi, prodotti, capi d’abbigliamento che incrociamo nella navigazione quotidiana.

realme 14 Pro+: quanto costa

A fronte di tante novità e di tanti dettagli tecnici interessanti, che rendono realme 14 Pro+ un telefono al momento unico nella sua categoria, ci saremmo aspettati un prezzo davvero molto alto.

Ma realme ci ha stupito di nuovo, lanciando realme 14 Pro+ a 579,90 euro, per la versione con 12 GB di RAM e 512 GB di spazio per foto, video e app. Lo smartphone è in vendita nei negozi Unieuro, Mediaworld, Euronics, Expert e Trony con una promo lancio (fino al 31 marzo) decisamente allettante: 50 euro da subito e altri 50 euro di cashback.

In alternativa, su Amazon è disponibile realme 14 Pro+ in versione 8/256 GB a 529,99 euro, che scendono a 429,99 con la promo lancio.

In collaborazione con realme