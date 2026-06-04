Non servono tecnici, non servono fili: si installano in cinque minuti e si guardano dal telefono. Nel 2026 le telecamere da interno costano poco e fanno tantissimo.

Conosciuta come TecnoLaura, sono una tech blogger, content creator e divulgatrice esperta di cultura digitale che racconta in modo pratico e semplice come tecnologia e innovazione possono migliorare la vita di tutti, sviluppando risorse, opportunità e benessere.

MissGadget.Tech / Canva Le migliori telecamere wifi per la casa

Le telecamere Wi-Fi da interno sono diventate uno di quegli oggetti a cui, una volta installati, non si riesce più a fare a meno perché eliminano una piccola fonte di ansia quotidiana: quella sensazione di non sapere cosa succede in casa quando non ci sei.

Oggi costano poco, si configurano in pochi minuti e funzionano con qualsiasi smartphone, facendo cose che fino a tre anni fa erano riservate ai sistemi di sicurezza professionali.

Cosa sono e quante tipologie esistono

Una telecamera Wi-Fi da interno è, nella sua forma più semplice, un piccolo occhio connesso a internet che trasmette le immagini in tempo reale al tuo smartphone.

La posizioni su un ripiano, la colleghi alla presa, la configuri dall’app in qualche minuto e hai il controllo visivo di quella stanza da ovunque tu sia.

Le tipologie principali sono quattro. Abbiamo le telecamere fisse che inquadrano un punto preciso con un angolo grandangolare e sono perfette per ingressi, cucine o stanze piccole.

Le motorizzate ruotano a 360°, si inclinano in verticale tramite app, spesso seguendo automaticamente chi si muove e sono ideali per spazi più grandi o per tenere d’occhio gli animali.

Le telecamere a batteria non richiedono cavi di alimentazione e si posizionano ovunque, anche in alto su una libreria. Infine, quelle con otturatore privacy hanno un coperchio meccanico che nasconde fisicamente la telecamera quando sei in casa: una soluzione concreta per chi vuole il controllo senza rinunciare alla privacy.

Cosa ci guadagni davvero ad averla

Il vantaggio principale e più concreto è la tranquillità. Sai cosa succede in casa in tempo reale, senza dover chiamare nessuno e senza fare supposizioni.

I casi d’uso quotidiani sono più numerosi di quanto si pensi: puoi controllare se il cane sta distruggendo il divano o se il gatto ha mangiato, parlandogli attraverso il microfono integrato per calmarlo.

Puoi monitorare il sonno dei bambini e ricevere una notifica se si svegliano o piangono, senza doverti alzare ogni volta.

Puoi verificare se i figli sono rientrati da scuola, se la babysitter è arrivata o se hai lasciato aperta una finestra durante un temporale. E se vivi lontana da un genitore anziano, puoi dare un’occhiata discreta durante il giorno per assicurarti che stia bene.

Alcuni dei modelli più recenti integrano l’intelligenza artificiale che distingue tra una persona, un animale o una tenda mossa dal vento, inviando notifiche solo quando succede qualcosa di reale per evitare falsi allarmi.

La visione notturna è migliorata al punto da catturare immagini nitide e a colori anche al buio quasi totale e per chi non vuole pagare abbonamenti mensili per il cloud, meglio cercare telecamere che supportano una scheda microSD interna, così i video non si spostano da casa.

I migliori modelli da acquistare: quale scegliere?

Tre prodotti diversi per tre esigenze diverse: sorveglianza classica, monitoraggio attivo del pet e gestione dell’alimentazione anche da remoto. Eccoli uno per uno.

La telecamera classica che fa tutto quello che serve

La Tapo C210 di TP-Link è una delle telecamere da interno più vendute in Italia… e lo è per una ragione precisa: funziona bene, costa poco e non dà problemi.

Risoluzione 2K nitidissima, rotazione a 360° in orizzontale e 114° in verticale, visione notturna fino a nove metri e rilevamento intelligente del movimento con notifica istantanea sul telefono.

Tapo

Ha anche l’audio bidirezionale per parlare con chi è in casa, supporta schede microSD fino a 512 GB senza abbonamento e si integra con Alexa e Google Assistant. La modalità privacy spegne la telecamera con un tap quando sei a casa e si installa in meno di cinque minuti con un’app è stabile e intuitiva.

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Il robot che va a trovare il tuo gatto

EBO SE di Enabot non è una telecamera fissa ma un piccolo robot su ruote che si muove in casa su tuo comando, trova il gatto o il cane e trasmette video in diretta sul telefono. Puoi guidarlo da remoto, parlargli attraverso l’altoparlante integrato e ricevere notifiche di movimento.

Quando la batteria si scarica, torna da solo alla base di ricarica senza che tu debba fare nulla. I video vengono salvati in locale su scheda SD, senza cloud obbligatorio e senza costi mensili.

Enabot

È pensato soprattutto per gli animali domestici, ma molte famiglie lo usano anche per tenere d’occhio anziani che vivono soli con un modo pratico e non invasivo per restare vicini anche a distanza.

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La ciotola smart con telecamera

Per chi ha un animale domestico e viaggia spesso o lavora fuori casa tutta la giornata, questo alimentatore automatico con telecamera Wi-Fi integrata risolve due problemi con un solo oggetto: si assicura che il pet mangi nelle dosi e negli orari giusti e ti mostra come sta in tempo reale.

Ha una capienza da 8 litri (per circa 33 tazze di cibo secco), consente la pianificazione dei pasti e il controllo delle porzioni dall’app, monta una telecamera HD con visione ampia e notturna a infrarossi, microfono e altoparlante per interagire con l’animale da remoto.

Yakry

Per chi ama i propri animali ma non può sempre essere presente, è probabilmente l’acquisto più pratico di questa lista.