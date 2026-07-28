Conclusioni

uwant V800 Aspirapolvere Robot uwant V800 Aspirapolvere robot con svuotamento automatico, tecnologia ultrasuoni, pulizia intelligente e autonoma

Con un prezzo che oscilla tra i 599 e i 699 euro in base alle offerte, l'Uwant V800 non è un acquisto d'impulso, ed è giusto dirlo con chiarezza: è un dispositivo che ha senso per chi ha già vissuto la frustrazione dei capelli attorcigliati nel rullo o della polvere che torna a volare ogni volta che si svuota il serbatoio.

Se la tua casa è fatta soprattutto di parquet, piastrelle o marmo, se vivi con animali o hai capelli lunghi, il rullo che non c'è più e la base che si svuota da sola rendono questo prezzo pienamente giustificato.

Se invece i tappeti spessi occupano la maggior parte dei tuoi pavimenti, conviene valutare con attenzione anche i modelli con rullo tradizionale prima di decidere.