Ci sei passata anche tu: capelli lunghi, un gatto o un cane in casa, e ogni due settimane lo stesso piccolo rito. Stacchi la spazzola dall’aspirapolvere, prendi le forbici e inizi a liberare, ciocca dopo ciocca, i capelli attorcigliati intorno al rullo.
È un lavoro sporco e lento, che nessuno ti ha mai insegnato a evitare perché sembrava semplicemente il prezzo da pagare per un pavimento pulito. Nel frattempo la polvere torna ad accumularsi e il serbatoio va svuotato a mano, con il rischio di respirarla.
Ora immagina se quel rito con le forbici, semplicemente, non esistesse più.
Uwant 800
Uwant V800 è l'aspirapolvere senza fili che ha eliminato il classico rullo rotante, sostituendolo con una tecnologia oscillante che cattura capelli e peli senza mai intrecciarli. Aggiunge una potenza di 320 AW, fino a 90 minuti di autonomia e una base che si svuota da sola per 100 giorni: pensato per chi vive con animali, capelli lunghi o soffre di allergie.
- Tecnologia oscillante: zero grovigli di capelli o peli
- 320 AW di potenza, pulizia profonda anche nelle fughe
- Fino a 90 minuti di autonomia, circa 200 m² con una carica
- Base di svuotamento automatico, manutenzione ogni 100 giorni
- Filtro HEPA a 12 stadi, cattura il 99,97% di polvere e allergeni
- Luce verde che rende visibile lo sporco invisibile
- Meno efficace sui tappeti spessi rispetto ai modelli con rullo
- Corpo e spazzola piuttosto pesanti
- Il blocco ciclonico richiede attenzione al rimontaggio
- La base è rumorosa durante l'autosvuotamento
- Prezzo superiore alla fascia media del mercato
Niente più rullo, niente più grovigli
Il cuore del V800 è la tecnologia VibraSweep, una spazzola bionica vibrante che sostituisce il rullo rotante tradizionale con un movimento oscillante rapido. Il risultato pratico è che capelli lunghi e peli di animali non hanno più nulla attorno a cui attorcigliarsi: non c'è un cilindro che gira e li intreccia, quindi il rito delle forbici e del rullo intasato sparisce del tutto.
C'è anche un vantaggio meno ovvio: non essendoci un rullo che gira velocemente in avanti, la scopa non "spinge via" le briciole più grosse come succede spesso con i modelli tradizionali, ma le incanala direttamente nella fessura di aspirazione. Se ti capita di raccogliere del riso caduto o dei cereali, non li vedi schizzare in giro per la stanza perchè restano dove dovrebbero.
Va detto con onestà che sui tappeti spessi si sente un compromesso, perchè la mancanza del rullo rotante rende la spinta leggermente meno fluida su queste superfici, con un po' più di attrito rispetto ai modelli con rullo classico.
Potenza e autonomia per le case più grandi
Il motore sprigiona 320 AW, una potenza di aspirazione che nei fatti si traduce in una pulizia profonda anche nelle fughe delle piastrelle, non solo in superficie, mentre la batteria da 3200 mAh garantisce fino a 90 minuti di autonomia, sufficienti per pulire circa 200 metri quadrati con una singola carica: per un appartamento medio significa poter fare tutta la casa senza fermarti a metà per ricaricare.
Il punto debole più concreto riguarda probabilmente il peso: il corpo motore e la spazzola non sono leggerissimi e sebbene il bilanciamento sia ben calibrato, la scopa risulta un po' meno agile nei movimenti rapidi e negli spazi molto stretti rispetto a modelli più compatti come il Samsung Jet 85.
Su case grandi con pavimenti duri, parquet, marmo, piastrelle, questo limite si sente meno, perché puoi sfruttare tutta la potenza e l'autonomia senza lo sforzo di manovrarla in angoli difficili di continuo.
La base che ti tiene lontana dalla polvere
Uno dei motivi per cui questo aspirapolvere convince davvero è la base di svuotamento automatico: dopo ogni sessione, il serbatoio si svuota da solo in un sacco da 3 litri, da sostituire ogni 100 giorni circa, senza dover mai aprire manualmente il contenitore della polvere, la stessa logica di manutenzione minima che avevamo già apprezzato nel Narwal V40 Station.
Per chi soffre di allergie significa non entrare mai in contatto diretto con lo sporco raccolto, un dettaglio che fa davvero la differenza nella vita quotidiana.
Comoda la possibilità di riporre all’interno i due accessori presenti nella confezione, la spazzola per tessuti, come letti e divani, insieme alla lancia allungabile con spazzola per spazi ridotti.
Il sistema di filtrazione HEPA a 12 stadi cattura il 99,97% delle particelle più piccole, inclusi acari della polvere e allergeni comuni. Un doppio anello raschiante pulisce poi meccanicamente i filtri interni a ogni ciclo, mantenendo l'aspirazione costante senza doverli lavare a mano ogni volta.
L'unico appunto riguarda il rimontaggio del blocco ciclonico dopo il lavaggio: una membrana in plastica va incastrata con precisione in un passaggio che non è complicato ma, la prima volta, necessita di un minuto in più del previsto. Anche il rumore della base durante l'autosvuotamento è piuttosto forte, anche se dura solo pochi secondi.
La luce che svela lo sporco che non vedi
Una funzione piccola ma azzeccata è la <strong>luce LED verde</strong> integrata nella spazzola, che illumina il pavimento con un angolo di 150° e ingrandisce visivamente lo sporco fino a 16 volte, in un raggio di 60 cm.
Quella polvere sottile che di solito non vedi a occhio nudo, soprattutto sui pavimenti scuri, diventa visibile a colpo d'occhio mentre passi la scopa.
È il tipo di funzione che sembra superflua finché non la usi, e poi ti chiedi come facevi prima a sapere se avevi davvero pulito ogni angolo.
Uwant 800
Conclusioni
Con un prezzo che oscilla tra i 599 e i 699 euro in base alle offerte, l'Uwant V800 non è un acquisto d'impulso, ed è giusto dirlo con chiarezza: è un dispositivo che ha senso per chi ha già vissuto la frustrazione dei capelli attorcigliati nel rullo o della polvere che torna a volare ogni volta che si svuota il serbatoio.
Se la tua casa è fatta soprattutto di parquet, piastrelle o marmo, se vivi con animali o hai capelli lunghi, il rullo che non c'è più e la base che si svuota da sola rendono questo prezzo pienamente giustificato.
Se invece i tappeti spessi occupano la maggior parte dei tuoi pavimenti, conviene valutare con attenzione anche i modelli con rullo tradizionale prima di decidere.