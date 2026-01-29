È pensato per chi cerca equilibrio tra potenza reale e maneggevolezza quotidiana, senza dover scegliere tra efficacia di pulizia e facilità d'uso. Il suo prezzo e le sue caratteristiche si posiziona come alternativa concreta ai Dyson V11 e V12… avrà rispettato le aspettative?

Samsung Jet 85 Premium è un aspirapolvere senza filo con motore HexaJet da 210W di potenza aspirante e peso contenuto di 1,44 kg per il corpo motore. Si fa notare per la dotazione completa che include spazzola LED, accessorio lavapavimenti con dischi rotanti, spazzola Pet Mini+ anti-groviglio per peli di animali, e display LCD che mostra autonomia residua in tempo reale.

Inoltre, in dotazione c’è la lancia allungabile che si estende fino a 43 cm per raggiungere dietro radiatori, tra cuscini e angoli stretti, l’ accessorio flessibile che consente di piegare il tubo a 90° per arrivare sopra armadi, frigorifero o sotto mobili bassi.​ E infine, la mini spazzola. Tutto quello che serve (e anche di più) per pulire ogni angolo e superficie di casa

Nel pacchetto, abbiamo quindi la spazzola Slim LED con illuminazione per vedere la polvere nascosta, struttura sottile per infilarsi sotto divani e letti e rullo anti-groviglio che riduce dell'80% l'accumulo di capelli; una spazzola lavapavimenti con serbatoio da 150ml, dischi rotanti a 260 giri/min e spray manuale, particolarmente comoda per rinfrescare pavimenti o macchie leggere, ma che non sostituisce il lavaggio profondo ; spazzola Pet Mini+ con setole in gomma e bocchetta a V che raccolgono i peli da tessuti tagliandoli anche per ridurre i grovigli.

Il design nero-blu è sobrio ed elegante, con il contenitore trasparente da 0,8 litri che si rimuove con un click senza staccare il tubo ed è completamente lavabile sotto acqua corrente insieme al sistema multiciclonico (un grande vantaggio che evita manutenzioni fastidiose e poco igieniche). La batteria è removibile, quindi puoi decidere di acquistarne una seconda come backup e ricaricarla separatamente per prolungare notevolmente la durata delle pulizie.

La prima cosa che noti quando apri la confezione dell’aspirapolvere Samsung Jet 85 Premium è la quantità e la qualità degli accessori inclusi: non sono "riempitivi" per fare numero, ma strumenti pensati per situazioni specifiche che capitano davvero nella vita quotidiana. Dentro la scatola trovi diverse spazzole per aspirare e lavare le superfici, lancia allungabile fino a 43 cm, accessorio flessibile a 90°, batteria da 2200 mAh e supporto di ricarica 2-in-1 (a parete o come base autonoma).

Nella pratica, questo significa che non ti ritrovi mai con l'aspirapolvere scarico a metà sessione senza saperlo: guardi il display, vedi "12 minuti rimasti" e decidi consapevolmente se finire la stanza o passare a una potenza inferiore per allungare l'autonomia. Gli avvisi di manutenzione sono particolarmente utili se hai animali in casa : quando la spazzola si intasa di peli, il display ti avvisa immediatamente invece di lasciarti pulire con prestazioni ridotte senza accorgertene.

Il display LCD integrato nel manico è chiaro e semplice, pochi dati e impostazioni essenziali alla portata di tutte e tutti. Mostra in tempo reale l'autonomia residua espressa in minuti (non una semplice percentuale), il livello di potenza selezionato tra Min, Mid, Max e Jet, con avvisi di manutenzione specifici come filtro intasato, spazzola bloccata o contenitore pieno.

Su tappeti a pelo corto e medio, invece, la spazzola Slim LED motorizzata riesce a sollevare polvere e capelli senza difficoltà, mentre su tappeti molto spessi o a pelo lungo potrebbe essere necessario passare in modalità Max per ottenere risultati ottimali.

In termini concreti, significa che su pavimenti duri come parquet, gres o marmo l'aspirapolvere raccoglie briciole, polvere fine e detriti già alla potenza media (Mid), senza dover attivare costantemente la modalità massima. Questo è importante perché riduce il consumo di batteria e il rumore, rendendo la pulizia quotidiana meno invasiva.

Il limite principale per case molto grandi o per chi preferisce pulire tutto in una sola sessione intensiva è proprio l'autonomia in modalità alta: 12-15 minuti di Max non bastano per completare 120-150 mq, quindi o acquisti una seconda batteria (al costo aggiuntivo di circa 80-100 euro), o spezzi la pulizia in due momenti diversi, o accetti di usare prevalentemente la modalità Mid risparmiando la Max solo per le zone che ne hanno davvero bisogno.​

Il display LCD aiuta molto regolarsi nella pratica, perché mostra l'autonomia residua aggiornata in tempo reale e ti permette di modulare la potenza in modo consapevole senza rimanere a secco a metà sessione.​

Filtraggio e manutenzione VOTO: 8

Il sistema di filtraggio a 5 strati di Samsung Jet 85 Premium trattiene all’interno del contenitore dello sporco anche le particelle più piccole, inclusi allergeni da acari della polvere, peli di cani e gatti e polline. Questo livello di filtrazione è certificato e, in termini pratici, significa che l'aria espulsa dall'aspirapolvere è più pulita di quella aspirata, rendendo il dispositivo adatto anche per chi soffre di allergie respiratorie o asma.

La manutenzione è semplice ma, come per tutti i dispositivi di questo tipo (inclusi robot aspirapolvere) richiede costanza: il contenitore va svuotato quando raggiunge la linea di riempimento massimo, mentre i filtri vanno controllati ogni 2-3 utilizzi se hai animali in casa e lavati sotto acqua corrente quando iniziano a sembrare sporchi o quando il display ti avvisa che il flusso d'aria è ridotto. Dopo il lavaggio, è fondamentale lasciarli asciugare completamente per più di 24 ore all'ombra prima di reinserirli, altrimenti l'umidità residua può ridurre l'efficacia e favorire cattivi odori.

Anche il rullo della spazzola principale si rimuove facilmente per pulizia: una volta ogni 4-5 utilizzi (più spesso se hai capelli molto lunghi o animali a pelo lungo), lo stacchi, rimuovi manualmente i peli accumulati, eventualmente lo lavi sotto l'acqua e lo lasci asciugare. Non è un'operazione difficile, ma va fatta con regolarità per mantenere le prestazioni ottimali.