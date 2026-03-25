Parquet, tappeti e divani: con questa scopa elettrica senza fili potrai pulire ogni ambiente in poco tempo e con un risparmio incredibile grazie al prezzo scontato

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

Amazon La scopa elettrica senza fili è pratica e versatile

Le case in cui viviamo sono diventate sempre più ridotte come il tempo che abbiamo a disposizione per le pulizie. Ecco perché la scopa elettrica è l’elettrodomestico presente in ogni abitazione, ma non un semplice aspirapolvere. Quello che cerchiamo è un apparecchio potente, efficiente e facile da maneggiare: tutto quello che contraddistingue le scope elettriche senza filo. La batteria, infatti ci libera finalmente dai fastidiosi fili che ci hanno sempre limitato nelle pulizie e che, diciamoci la verità, ci fanno perdere molto tempo.

La maggior parte dei brand si è adeguata a queste esigenze offrendoci apparecchi con un’ampia autonomia e dalla potenza extra. Online ci sono molte soluzioni, ma spulciando nel catalogo Amazon, ci siamo imbattuti in un’occasione da non perdere. Bulelink, brand specializzato in prodotti per la pulizia della casa, ha deciso di scontare la sua aspirapolvere del 30%. Uno dei modelli di punta del marchio con quasi 9mila recensioni positive ha tutto quello di cui hai bisogno per una casa pulita senza sforzo e nel minor tempo possibile.

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L’aspirapolvere potente e silenzioso

Cosa rende la scopa elettrica senza fili di Bulelink così apprezzata sul web? La potenza ovviamente. Il marchio ha deciso di dotare tutti i suoi apparecchi del motore brushless che può arrivare fino a 650W di potenza e 55kPa rimanendo invariata a prescindere dalla superficie che incontra. Lo sporco verrà rimosso fino all’ultimo granello sia che si tratti di pavimenti, parquet e perfino tappeti o divani.

Scelto il livello di potenza, potrai dire addio a peli di animali, residui di cibo e polvere perfino in auto. Tutto mentre i tuoi familiari o i più piccoli riposano perché grazie alla tecnologia di riduzione del rumore, la scopa elettrica non supera i 62 dB risultando straordinariamente silenziosa.

La scopa elettrica smart e antibatterica

Bulelink per la sua scopa elettrica in offerta – ancora per poche ore – ha deciso di puntare tutto su un sistema smart racchiuso nel display Oled per monitorare l’andamento dell’aspirapolvere durante la pulizia. I pulsanti touch regolano la potenza, mentre con un semplice colpo d’occhio puoi vedere in tempo reale lo stato della batteria, l’intasamento delle spazzole e la modalità di aspirazione segnalata con un sistema a luce che cambia colore in base alla potenza.

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Per una casa priva di batteri, poi, l’aspirapolvere è dotato del filtro HEPA sostituibile e di un sistema di filtraggio a 8 strati che intercetta il 99,99% delle particelle minuscole inferiori a 0,3μm. Avere un ambiente sano tutto l’anno sarà semplicissimo.

Design ed efficienza

L’attenzione all’aspetto tech va di pari passo con il design. La scopa elettrica è in grado di reggersi in piedi da sola senza doverla appoggiare alla parete, così da lasciarti libero di muoverti in casa. Ma questo non è l’unico aspetto che l’ha resa una delle più apprezzate sul web.

La scopa elettrica senza fili ha diversi accessori pensati per ogni necessità, su tutti spicca la spazzola grande a rullo a V, che riduce i grovigli di peli, e un sistema che combina setole morbide e rigide per rispettare anche il pavimento più delicato. Inoltre i 6 Led presenti sulla spazzola e la rotazione di 270°, ti permettono di affrontare gli angoli più bui e difficili da raggiungere con una sola mano e il minimo sforzo.