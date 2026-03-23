Il robot aspirapolvere che lava i pavimenti, e ti pulisce pure i tappeti, è finalmente in offerta. È il momento di investire

Abbiamo trovato un robot aspirapolvere e lavapavimenti rivoluzionario che pulisce anche i tappeti e fa tutto da solo.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos Il migliore robot aspirapolvere da comprare

Un robot aspirapolvere che elimina lo sporco, lava i pavimenti e pulisce anche i tappeti. Si tratta di elettrodomestico imperdibile, compatto e super efficace che ora ha anche un prezzo decisamente basso. Costa infatti solamente 149,99 euro grazie allo sconto di Amazon.

Offerta roborock Q7 M5 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura

Si tratta del Roborock Q7 M5, un robot aspirapolvere e lavapavimenti di fascia medio-alta, con specifiche da top di gamma, perfetto se hai una casa con pavimenti misti (parquet, piastrelle e tappeti). Non solo aspira e lava, ma gestisce in autonomia la pulizia dei tappeti, cambiando modalità quando ne incontra uno. Trasformandosi in un assistente intelligente per pulire tutta la tua casa.

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Il migliore robot aspirapolvere e lavapavimenti su cui investire

Il Roborock Q7 M5 possiede una potenza quattro volte maggiore rispetto a quella di un aspirapolvere tradizionale. Garantisce una pulizia efficace già al primo passaggio anche in presenza di peli di animali domestici, sabbia o capelli lunghi. Parliamo di un robot aspirapolvere e lavapavimenti che concentra diverse tecnologie per garantire il massimo dell’efficienza.

La potenza di aspirazione HyperForce permette di lavorare su qualsiasi superficie, il sistema anti-groviglio JawScrapers Comb azzera il problema dei peli sulle spazzole, mentre la navigazione laser offre una mappatura stanza per stanza e il rilevamento automatico dei tappeti con aumento istantaneo della potenza. Il robot aspirapolvere si può controllare facilmente con app ed è compatibile con Alexa, Google Home e Siri.

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Con quasi 5mila recensioni su Amazon, il Roborock Q7 M5 è uno degli elettrodomestici più apprezzati per affiancarti nelle pulizie di casa. La particolarità di questo robot aspirapolvere sta soprattutto nella sua capacità di regolare la potenza e riconoscere alcuni elementi, garantendo una pulizia totale ed efficace. Il risultato? Lo accendi e fa tutto da solo, tu non dovrai preoccuparti di nulla!

Grazie ai sensori, ad esempio, rileva automaticamente la presenza di un tappeto e aumenta la potenza di aspirazione per rimuovere lo sporco che si annida in profondità tra le fibre. Questo significa che non devi delimitare zone, spostare nulla o creare barriere virtuali. Il robot capisce da solo che sta passando da una superficie all’altra e si adatta. Quando finisce di pulire il tappeto, torna alla modalità standard. Tutto in automatico e senza il tuo intervento.

In più aspira e lava al tempo stesso. Il serbatoio dell’acqua è integrato nel sistema di pulizia: mentre la spazzola aspira lo sporco secco, il panno a pressione costante lava il pavimento nello stesso passaggio. Non servono dunque doppie sessioni o setup separati.

Il flusso d’acqua è regolabile su tre livelli tramite l’app: basso per i pavimenti in legno delicati, medio per le piastrelle in normale manutenzione, alto per cucine o bagni con macchie ostinate. La modalità DEEP+ riduce la velocità di avanzamento e suddivide i percorsi con maggiore precisione, garantendo uno sfregamento più intenso nelle zone difficili.