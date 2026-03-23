Il robot aspirapolvere che lava i pavimenti, e ti pulisce pure i tappeti, è finalmente in offerta. È il momento di investire

Un robot aspirapolvere che elimina lo sporco, lava i pavimenti e pulisce anche i tappeti. Si tratta di elettrodomestico imperdibile, compatto e super efficace che ora ha anche un prezzo decisamente basso. Costa infatti solamente 149,99 euro grazie allo sconto di Amazon.
Si tratta del Roborock Q7 M5, un robot aspirapolvere e lavapavimenti di fascia medio-alta, con specifiche da top di gamma, perfetto se hai una casa con pavimenti misti (parquet, piastrelle e tappeti). Non solo aspira e lava, ma gestisce in autonomia la pulizia dei tappeti, cambiando modalità quando ne incontra uno. Trasformandosi in un assistente intelligente per pulire tutta la tua casa.
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Il migliore robot aspirapolvere e lavapavimenti su cui investire
Il Roborock Q7 M5 possiede una potenza quattro volte maggiore rispetto a quella di un aspirapolvere tradizionale. Garantisce una pulizia efficace già al primo passaggio anche in presenza di peli di animali domestici, sabbia o capelli lunghi. Parliamo di un robot aspirapolvere e lavapavimenti che concentra diverse tecnologie per garantire il massimo dell’efficienza.
La potenza di aspirazione HyperForce permette di lavorare su qualsiasi superficie, il sistema anti-groviglio JawScrapers Comb azzera il problema dei peli sulle spazzole, mentre la navigazione laser offre una mappatura stanza per stanza e il rilevamento automatico dei tappeti con aumento istantaneo della potenza. Il robot aspirapolvere si può controllare facilmente con app ed è compatibile con Alexa, Google Home e Siri.
Con quasi 5mila recensioni su Amazon, il Roborock Q7 M5 è uno degli elettrodomestici più apprezzati per affiancarti nelle pulizie di casa. La particolarità di questo robot aspirapolvere sta soprattutto nella sua capacità di regolare la potenza e riconoscere alcuni elementi, garantendo una pulizia totale ed efficace. Il risultato? Lo accendi e fa tutto da solo, tu non dovrai preoccuparti di nulla!
Grazie ai sensori, ad esempio, rileva automaticamente la presenza di un tappeto e aumenta la potenza di aspirazione per rimuovere lo sporco che si annida in profondità tra le fibre. Questo significa che non devi delimitare zone, spostare nulla o creare barriere virtuali. Il robot capisce da solo che sta passando da una superficie all’altra e si adatta. Quando finisce di pulire il tappeto, torna alla modalità standard. Tutto in automatico e senza il tuo intervento.
In più aspira e lava al tempo stesso. Il serbatoio dell’acqua è integrato nel sistema di pulizia: mentre la spazzola aspira lo sporco secco, il panno a pressione costante lava il pavimento nello stesso passaggio. Non servono dunque doppie sessioni o setup separati.
Il flusso d’acqua è regolabile su tre livelli tramite l’app: basso per i pavimenti in legno delicati, medio per le piastrelle in normale manutenzione, alto per cucine o bagni con macchie ostinate. La modalità DEEP+ riduce la velocità di avanzamento e suddivide i percorsi con maggiore precisione, garantendo uno sfregamento più intenso nelle zone difficili.