Il robot aspirapolvere completo che elimina la polvere e lava tutta la casa con una semplice app, ora è scontato a un prezzo incredibile

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

Amazon Il robot aspirapolvere e lavapavimenti pulisce casa in pochi minuti

Non basta avere un’intelligenza buona, l’essenziale è applicarla bene. Cartesio aveva ragione da vendere e ad aver imparato molto bene questa lezione sembrano essere i robot aspirapolvere di ultima generazione. Sono intelligenti perché hanno reso la pulizia della casa molto più semplice, intuendo il modo e il momento esatto in cui prendersi cura di ogni angolo dell’appartamento.

Avere un dispositivo di questo tipo è un aiuto non da poco, soprattutto per chi non vuole vedere nemmeno l’ombra del più piccolo granello di polvere. L’offerta è davvero ampia, dunque come scegliere il modello più adatto senza paura di sbagliare e ritrovarsi magari un elettrodomestico che è soltanto ingombrante.

Se vuoi andare al sicuro, abbiamo lo strumento che fa al caso tuo. Lefant M3Max non può essere definito semplicemente un robot aspirapolvere, è molto di più: è dotato di mappatura, autosvuotamento, laser, lavaggio Mop, asciugatura rapida, wi-fi e l’assistente virtuale di Alexa. In poche parole, un robot che riesce a rimuovere tutto lo sporco possibile e immaginabile, dai peli degli animali fino alla polvere fine, senza dimenticare la sporcizia più densa e ostinata.

Tra l’altro, oggi è anche scontato del 72%, una offerta davvero interessante di cui puoi approfittare immediatamente. Semplice da usare, con un’app molto intuitiva e una configurazione veloce: questi sono soltanto alcuni dei pregi del robot aspirapolvere Lefant M3Max che può diventare il tuo alleato insostituibile in casa.

Offerta Lefant M3Max Robot Aspirapolvere Il robot aspira e lava ogni superficie. Prezzo: 359,99€

La pulizia diventa un gioco da ragazzi

Lo sporco in casa è sempre dietro l’angolo e avere dalla nostra parte un alleato come Lefant M3Max fa la differenza. Il robot infatti ha un’aspirazione ciclonica di 20000Pa che è supportata da una spazzola a V anti-groviglio. Questo vuol dire che fin dalla prima passata riesce ad aspirare polvere fine, persino sui tappeti, e peli di animali grazie alla spazzola che raggruppa tutto lo sporco al centro del rullo. In seguito lo aspira facendo attenzione a eliminare i capelli o i peli grazie alla presenza di un pettine anti-groviglio che mantiene alte le prestazioni.

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Perfetto anche contro le macchie più ostinate, il doppio Mop Rotante 200 RPM esercita una pressione costante sullo sporco, da quello secco a quello oleoso rimuovendoli efficacemente e senza lasciare residui a seconda delle superfici. Il robot lavapavimenti, infatti nel momento in cui intercetta un tappeto o una moquette si solleva automaticamente di qualche millimetro così da mantenerli asciutti senza correre il rischio di rovinarli.

Il robot smart che si controlla da remoto

Come abbiamo anticipato, la forza del robot aspirapolvere non è solo la garanzia di una pulizia efficiente, ma la possibilità di controllarlo da remoto grazie alla app dedicata che avvia la pulizia anche quando siamo lontani da casa.

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Compatibile con dispositivi vocali come Alexa e Google Assistant, potete controllarlo semplicemente con la voce e indicargli qualsiasi comando dalla pulizia alla mappatura della casa. Quest’ultima grazie alla tecnologia Laser dToF 360° crea mappe dettagliate, suddivide le stanze e pianifica percorsi ordinati, memorizzando fino a tre mappe anche su abitazioni che si sviluppano su più piani. Praticamente un robot aspirapolvere per ogni esigenza e ora anche in offerta.

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