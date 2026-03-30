Lefant M3, il robot aspirapolvere che lava e rimuove lo sporco su ogni superfici solo per oggi è in offerta con uno sconto che arriva fino al 70%

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

Amazon Il robot lavapavimenti elimina anche lo sporco più ostinato

Quando si pensa agli assistenti virtuali, il primo che viene in mente è senza dubbio Alexa. Questa intelligenza artificiale è entrata da tempo nelle nostre vite, fornendo un supporto spesso prezioso, persino in situazioni che in passato sarebbero state inimmaginabili. È il caso degli elettrodomestici: ormai è impossibile rinunciare a un dispositivo come l’aspirapolvere che ha rimpiazzato di fatto qualsiasi metodo in fatto di pulizia. È uno strumento davvero efficace contro lo sporco, anche se non tutti i modelli sono in grado di raggiungere gli angoli più difficili della casa.

Se sei tra coloro che non vuole neanche la più piccola briciola o granello di polvere in giro per le stanze, puoi dirti fortunato perché abbiamo la soluzione per te: il robot aspirapolvere Lefant M3 solo per oggi e ancora per poche ore a un prezzo incredibile. Il robot lavapavimenti è scontato del 71% una delle offerte mai viste prima e di cui approfittare immediatamente.

Offerta Lefant M3 Robot aspirapolvere lavapavimenti con mappatura. Prezzo: 319,99€

È un apparecchio dotato di stazione All-in-One Autopulente per un’igiene totale, tra l’altro molto semplice da usare. Ed è proprio questa semplicità che ne ha fatto uno dei robot aspirapolvere più venduti su Amazon, con gli utenti che sono rimasti particolarmente colpiti anche dalle sue dimensioni compatte. Può essere quindi usato senza problemi sotto mobili o letti, lì dove gli altri aspirapolvere finiscono per “arrendersi”, insomma un alleato indispensabile nella pulizia rapida ed efficace della casa.

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Lavi e pulisci con un unico apparecchio

Tornare a casa dopo una lunga giornata e trovare casa pulita può diventare la tua quotidianità con Lefant M3. Il robot è dotato di un’aspirazione ciclonica di 12000Pa e di spazzole a V che proprio per la loro forma particolare impediscono la formazione di grovigli. Peli, residui di polvere e lo sporco in generale vengono convogliati al centro del rullo per una raccolta più efficiente, mentre la spazzola anti-groviglio separa i peli di animali e i capelli per mantenere alte le prestazioni.

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Una vota terminato di raccogliere la polvere, il robot aziona la modalità lavapavimenti sfruttando le due mop rotanti. Queste azionate a 200 giri/minuto esercitano la stessa forza del lavaggio manuale, ma senza sforzo per te. Anche lo sporco più resistente non avrà scampo con il robot Lefant M3 perché lo rimuove efficacemente mantenendo l’ambiente sempre pulito grazie ai serbatoi separati da 2,5L di acqua pulita e 2,5L di acqua sporca. Una volta terminato, il sistema di autolavaggio automatico dei mop con acqua calda a 45°C e il dosaggio intelligente del detergente, faranno tornare le spazzole come nuove.

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Ogni angolo della casa sarà sempre pulito

L’efficienza del robot lavapavimenti di Lefant non è solo nella forza e nella pulizia approfondita, ma anche nella capacità di non tralasciare neanche il più piccolo angolo della casa. Il robot è dotato di 9 sensori PSD ad ampio angolo da 190° che gli permettono di rilevare qualsiasi tipo di mobili, anche quelli trasparenti e persino piccoli oggetti in ambienti con scarsa illuminazione. La tecnologia FreeMove riduce i danni a mobili e si adatta in base alle superfici, per un ambiente pulito e con mobili come nuovi mentre tu ti rilassi sul divano o sei lontano da casa.

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