-71% sull’aspirapolvere lavapavimenti con mappatura top di gamma. È l’affare imperdibile del mese

Un robot aspirapolvere e lavapavimenti che fa tutto da solo, grazie ad una stazione all in one e al sistema di mappatura. Immagina di portarti a casa un vero e proprio assistente alle pulizie, perfetto per tenere tutto in ordine, anche quando non ci sei, pulendo qualsiasi superficie in modo impeccabile.

Stiamo parlando del Lefant M3 Robot aspirapolvere e lavapavimenti ora al minimo storico. Su Amazon infatti lo trovi scontato del 71% e lo paghi solamente 319,99 euro. Con prestazioni di fascia premium, una tecnologia avanzata e una potenza d’aspirazione eccezionale, questo robot aspirapolvere è l’occasione per assicurarsi un sistema di pulizia completo ad un prezzo unico.

Il migliore robot aspirapolvere e lavapavimenti ad un prezzo eccezionale

Il Lefant M3 Robot aspirapolvere e lavapavimenti è un sistema completo, dotato di una stazione autopulente 3 in 1 progettata per ridurre al minimo ogni intervento manuale. In sostanza questo robot non si limita a pulire, ma fa tutto da solo. Svuota la polvere nel sacco da 3,2 litri, lava i mop con l’acqua calda a 45°C e dosa il detergente in modo intelligente. I serbatoi separati da 2,5 litri per acqua pulita e sporca consentono di coprire fino a 220 metri quadri senza bisogno di effettuare continue ricariche. In questo modo potrai pulire anche abitazioni di grandi dimensioni senza problemi o perdite di tempo.

Il suo punto di forza è il sistema con doppio mop rotante pressurizzato a 200 giri al minuto. Esercita una pressione reale sul pavimento e simula il lavaggio manuale, eliminando macchie secche, impronte e sporco ostinato. Quando rileva un tappeto, il robot solleva automaticamente i mop di 9 mm per mantenerli asciutti e aumenta la potenza di aspirazione, garantendo una pulizia sempre profonda e senza compromessi.

L’aspirazione ciclonica da 12000Pa, combinata con la spazzola a V anti-groviglio e il sistema a doppio pettine, permette di convogliare peli, capelli e polvere verso il centro del rullo evitando la formazione di fastidiosi intrecci e le prestazioni elevate nel tempo. È la soluzione migliore, non a caso, per chi ha animali domestici oppure per chi ha i capelli lunghi e vorrebbe dire addio alla manutenzione continua della spazzola.

Il bello di questo robot è che fa davvero tutto da solo! La navigazione laser a 360° crea mappe dettagliate della casa, divide automaticamente le stanze e permette di pianificare i percorsi ordinati senza ripetizioni o senza dimenticare delle zone. Può memorizzare fino a tre mappe ed è perfetto anche per abitazioni su più piani, grazie ai sensori intelligenti che rilevano ostacoli, mobili scuri o piccoli oggetti anche quando l’illuminazione è scarsa. Ha un’autonomia fino a 220 minuti e se la batteria si scarica ritorna alla base, ricaricandosi e riprendendo esattamente dal punto in cui aveva interrotto.

Infine il controllo è totalmente smart. Usando l’app puoi gestire stanze, zone vietate, modalità di pulizia e programmazioni settimanali, pure tramite assistenti vocali per avviare la pulizia anche solo con la voce.

