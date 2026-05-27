Potenza, autonomia e praticità l’aspirapolvere Dyson senza fili è perfetta per una casa sempre impeccabile approfittando di uno sconto irripetibile

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

Amazon L'aspirapolvere Dyson è efficiente e ora è anche a un prezzo imperdibile

L’aspirapolvere a lungo è stato considerato un apparecchio superfluo e ingombrante da usare una volta ogni tanto, quando dovevamo fare le “grandi pulizie”. Con l’aumentare degli impegni, della vita frenetica e di design che hanno messo al primo posto la praticità poco alla volta questo apparecchio si è ritagliato un posto d’onore. A dargli la spinta definitiva poi è arrivata Dyson con il suo aspirapolvere ciclonico che ha elevato ai più alti livelli di tecnologia alla portata di tutti. Nel giro di pochissimo i modelli a traino o con filo sono stati messi in soffitta per essere sostituiti con versioni più smart e potenti che ora si affidano completamente alla batteria e alla sua durata.

Dyson continua a essere il punto di riferimento di chi cerca efficienza e qualità in un solo prodotto perché l’azienda britannica ha sfornato nel corso degli anni piccoli gioielli che si sono classificati tra i top di gamma. Una qualità che a volte ha aumentato il prezzo degli apparecchi, ma che in molti casi sono diventati accessibili a tutti. Spesso il brand fa un piccolo regalo ai propri fan scontando i suoi modelli e ora è la volta di Dyson V11 Advanced con un’offerta che poche volte si vede. L’apparecchio può essere acquistato con un risparmio del 38%, il che vuol dire che lo pagherai solo 369,00€, un prezzo che lo rende accessibile a moltissime tasche.

Offerta Dyson V11 Advanced L’aspirapolvere con batteria agli ioni

La batteria agli ioni pulisce senza interruzioni

Indubbiamente l’aspirapolvere senza fili è pratico e ci permette di spostarci da una stanza all’altra senza dover collegare e scollegare la spina alla presa, ma spesso succede che nel mezzo delle pulizie la batteria si scarichi. Dyson V11 Advanced ha risolto questo problema installando sull’apparecchio una batteria agli ioni con sette celle ad alta efficienza. Nella pratica si traduce in ben 60 minuti di autonomia senza cali di prestazioni se scegli la modalità Eco. Inoltre grazie alla presenza dello schermo LCD non avrai sorprese durante l’utilizzo perché potrai avere sempre sotto controllo il livello della batteria oltre a una serie di informazioni utili. Dallo schermo potrai controllare la programmazione delle sessioni di pulizia, avvisi legati alla manutenzione e il livello di potenza.

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L’apparecchio Dyson, infatti non limita a una sola modalità, ma ne include tre da adattare alle diverse situazioni. Quella Eco che abbiamo già citato è potente e ti garantisce massima autonomia, la Modalità Automatica adatta la potenza in base alla superficie, infine Boost rimuove anche lo sporco più ostinato.

Con Dyson V11 Advanced ogni angolo della casa sarà pulito

Il punto di forza dell’aspirapolvere Dyson V11 Advanced oltre alla batteria agli ioni sono gli accessori, a cominciare dalla spazzola Motorbar pensata per pulire a fondo tutti i tipi di pavimento. Ha un sistema che previene la formazione dei grovigli di peli di animali dalla spazzola mentre pulisci senza sacrificare l’efficienza. Le setole in nylon penetrano a fondo nei tappeti per catturare ogni granello di polvere, non solo sui pavimenti.

Offerta Dyson V11 Advanced L’aspirapolvere con batteria agli ioni

Dyson V11 Advanced si trasforma in un aspirapolvere portatile per pulire ripiani, tende, imbottiti senza dover continuamente svuotare il serbatoio perché il cestino ha una capienza attorno ai 0,7–0,8 L conservando un design compatto: insomma è perfetto per chi ha poco spazio ma non vuole rinunciare a un apparecchio efficiente e di qualità.

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