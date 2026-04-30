Pulisce in autonomia, è sicuro e rimuove anche i peli di animali: il robot aspirapolvere Lefant è quello che ti serve se sei alla ricerca di un modello base con un prezzo imperdibile

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

Amazon Il robot aspirapolvere elimina lo sporco e può essere controllato con i comandi vocali

Tutti vogliamo casa pulita, pavimento impeccabile e tempo per noi. Per ottenere tutto questo senza essere costretti a rinunciare a nulla scendono in campo i robot aspirapolvere. Sono lontani i tempi in cui lasciavano aree sporche, sbattevano contro i mobili ed erano rumorosi: gli apparecchi di ultima generazione con i loro sensori vedono tutto, persino i giocattoli dei nostri amici a quattro zampe evitandoli con cura, ma non lo sporco. Addirittura tornano da soli alla base senza che noi dobbiamo muovere un dito.

Tra i robot aspirapolvere più popolari c’è Lefant con apparecchi all’avanguardia che rispondono a ogni esigenza, anche quelle economiche. Il brand cinese da sempre attento al rapporto qualità prezzo dei suoi device, ha deciso di migliorare ancora di più questo aspetto abbassando solo per poche ore il prezzo di uno dei modelli di punta: il Lefant M210 Pro scontato del 70%. Un’occasione troppo ghiotta da lasciarti sfuggire se consideri che con 90 euro avrai un apparecchio di qualità in grado di mantenere la casa pulita in autonomia, perché può essere gestito con comandi vocali.

Offerta Lefant M210P Il robot aspirapolvere può essere controllato con gli assistenti vocali

Lefant M210 Pro ha tutto quello di cui hai bisogno

Il robot aspirapolvere deve essenzialmente raccogliere la polvere ed eliminare lo sporco: Lefant M210 Pro assolve egregiamente il suo compito su ogni tipologia di pavimento, anche sui tappeti. La potenza di aspirazione di 2200Pa, soddisfa diverse esigenze di pulizia perché può essere impostata su tre livelli – standard, silenzioso e turbo – in modo automatico. Infatti nel momento in cui il robot si trova sui tappeti o su una moquette decide da solo la velocità massima per rimuovere la polvere in ogni fibra senza il rischio di creare grovigli di peli e capelli. Le doppie spazzole laterali e la bocchetta di aspirazione ampia raccolgono ogni tipo di sporcizia in modo efficiente.

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Personalizzare la gestione dei singoli ambienti è un gioco da ragazzi grazie alla possibilità di scegliere il ciclo di pulizia in base allo sporco e optare per 6 alternative: automatica (decide in autonomia la modalità), programmata e casuale che consiste in un percorso a zig-zag in tre fasi: pulizia iniziale, bordi e pulizia secondaria per non dimenticare nessuna area. A queste modalità si aggiunge anche “punto fisso” per concentrarsi in un punto della casa particolarmente sporco. La modalità bordi invece raccoglie lo sporco in zone difficili come i lati delle pareti e infine quella manuale ti lascia libero di gestire in autonomia il robot.

Sensori e gestione smart

Quello che ha reso Lefant M210 Pro il modello di punta del brand cinese è la capacità di unire le prestazioni base a un apparecchio smart. L’apparecchio, infatti è dotato della tecnologia di brevetto FreeMove 3.0 che si basa su sensori a infrarossi 6D. Questi sono in grado di mappare e di controllare l’ambiente a 720° evitando così collisioni, cadute e ostacoli, ma permettendogli di muoversi in modo fluido. Infatti il diametro di appena 28 centimetri e lo spessore di 7,8 cm rendono l’apparecchio sottilissimo, perfetto per pulire lo sporco sotto i divani, i letti e mobili bassi.

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Per fare tutto questo e avere la casa pulita non c’è bisogno che tu sia presente. Lefant M210 Pro può essere collegato all’app dedicata oppure gestito con comandi vocali come Alexa e Google Assistant per muoversi in autonomia mentre tu ti dedichi ai tuoi hobby.

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