Il robot che lava, elimina lo sporco e che puoi gestire da remoto, oggi è in offerta a un prezzo mai visto prima

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

Amazon Il robot aspirapolvere lava e rimuove lo sporco con una sola passata

Sembra passato tanto tempo da quando Amazon ha introdotto per la prima volta l’intelligenza artificiale Alexa. In realtà era “soltanto” il 2014, ma in 12 anni questo assistente virtuale ha fatto passi da gigante. Al punto che non ne possono fare a meno neanche i robot aspirapolvere. I dispositivi in grado di lavare, aspirare e cancellare qualsiasi traccia di sporco in casa sono il sogno di molti, poi se possono essere gestiti anche con Alexa appunto, il plus è servito.

Tra i marchi emergenti che combinano qualità e prezzo dell’elettrodomestico c’è senza dubbio Lefant: l’azienda cinese vanta un’ampia gamma in questo senso, tra cui il robot aspirapolvere M330 Pro che è ideale per te che sei alla ricerca di efficienza e praticità, particolarmente se nella tua abitazione c’è un animale domestico.

È un solo dispositivo, ma assicura aspirazione e lavaggio: è in grado infatti di rimuovere completamente la polvere più fine, ma anche i peli dei pet in una sola passata. Inoltre, si adatta a qualsiasi superficie, dal parquet alle piastrelle, senza dimenticare i tappeti. Tra l’altro la navigazione a 360 gradi permette a questo robot di evitare qualsiasi ostacolo, per non parlare del sistema che consente di creare fino a 3 mappe precise e accurate della casa. Oggi può avere il Lefant M330 Pro approfittando di uno sconto incredibile del 72%, un’offerta che ti permetterà di trasformare la pulizia quotidiana in un gioco da ragazzi.

Liberarsi dello sporco non è stato mai così semplice

La prima cosa che viene in mene quando si pensa al Lefant M330 Pro è l’efficienza e la versatilità. Il robot aspirapolvere 3 in 1 unisce la velocità di un’aspirapolvere e la convenienza di una lavapavimenti, ma senza che muovi un dito perché fa tutto da solo. Attivandolo con la app o con dispositivi vocali, elimina la polvere e i peli di animali grazie all’aspirazione 5000Pa senza il rischio che i capelli rimangano aggrovigliati. L’assenza della spazzola centrale annulla il rischio di grovigli riducendo drasticamente la manutenzione.

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Quando l’apparecchio ha terminato di eliminare lo sporco, entra in modalità lavapavimenti rimuovendo qualsiasi tipologia di macchia, dalla più leggera alla più ostinata adattandosi alla superficie che incontra. Il robot aspirapolvere grazie alla mappatura dettagliata riconosce automaticamente tappeti e moquette aumentando la potenza in modalità aspirapolvere per rimuovere anche il più piccolo granello di polvere tra le fibre. In modalità lavapavimenti, invece interrompe il flusso d’acqua per non rovinare le superfici.

Ampia autonomia e manutenzione semplificata

Come abbiamo visto il robot aspirapolvere Lefant non ha la spazzola centrale così da ridurre la manutenzione, ma non è l’unico vantaggio. Il dispositivo è dotato di un contenitore per la polvere di 450 ml che dimezza la frequenza di svuotamento. Il serbatoio dell’acqua da 200 ml invece, è pensato per avere prestazioni efficienti in tutta casa. Il robot, infatti con la sua ampia autonomia – arriva fino a 150 minuti – riesce a coprire superfici fino a 150mq. Quando la batteria è scarica torna automaticamente alla base per ricaricasi e una volta pronto riprende da dove si è interrotto per una pulizia completa senza il minimo sforzo.

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