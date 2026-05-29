IPA Carlo Conti

Con il Cuore – Nel nome di Francesco va in onda stasera venerdì 29 maggio 2026 su Rai1, con la conduzione di Carlo Conti: la maratona di solidarietà è organizzata come sempre dai frati del Sacro Convento di San Francesco di Assisi, in coordinamento con Padre Enzo Fortunato. L’evento è trasmesso in diretta e per Conti è la diciannovesima volta consecutiva alla guida della serata-evento.

Con il Cuore – Nel nome di Francesco, le anticipazioni e la scaletta

Quella che va in onda il 29 maggio è la ventiquattresima edizione di Con il Cuore – Nel nome di Francesco, trasmessa in diretta dal sagrato superiore della Basilica di San Francesco: il programma è legato alle celebrazioni degli 800 anni dalla morte di San Francesco, il Patrono d’Italia, e vede quest’anno ancora Carlo Conti alla conduzione. La scaletta della serata prevede numerosi ospiti che si susseguono sul palco. In scaletta, infatti, figurano i seguenti artisti in ordine casuale:

Sal Da Vinci

Pupo

Michele Zarrillo

Orietta Berti

Serena Brancale

Delia

Ermal Meta

Alessandro Greco

I Gemelli di Guidonia

Anche Paolo Brosio interviene durante la serata, per narrare i luoghi simbolo di culto presenti ad Assisi. L’intento è solidale: la raccolta fondi viene destinata in supporto delle Mense Francescane che quotidianamente danno aiuto costante alle famiglie italiane in difficoltà.

I progetti sostenuti quest’anno, in totale, sono 23 e abbracciano ben 14 Paesi del mondo. Oltre alle mense francescane sparse sul territorio nazionale, si guarda anche oltre i confini italiani: dal Sudan al Libano, passando per il Ghana e la Repubblica Democratica del Congo, le offerte raccolte vanno a sostegno delle popolazioni stremate da carestie, epidemie e guerre.

A spiegarne lo spirito è stato fra Marco Moroni, custode del Sacro Convento: “Ogni anno questo evento ci offre la possibilità di essere solidali con tante persone che vivono situazioni di povertà e di disagio, in Italia e nel mondo. Ancora una volta, dalla magnifica cornice della Basilica e del Sacro convento di San Francesco, vogliamo metterci a servizio concreto di un mondo che con fatica ricerca sentieri di fraternità. Ci auguriamo, come è sempre accaduto in questi 24 anni, che tantissime persone vogliano unirsi a noi in una gara di solidarietà e di amicizia”.

Dove vedere Con il Cuore – Nel nome di Francesco

L’appuntamento è quindi per stasera, venerdì 29 maggio 2026, alle ore 21.30 in diretta su Rai 1. L’evento è trasmesso anche in simulcast su Rai Radio 1, con la conduzione affidata a Marcella Sullo e Duccio Pasqua. C’è poi la possibilità di seguire la serata in streaming su RaiPlay, sia in diretta sia successivamente on demand.

Con il Cuore – Nel nome di Francesco nasce nel 2003, all’epoca con il titolo Nel nome del cuore. Negli anni il programma ha cambiato veste, titolo (tra il 2012 e il 2013 si è chiamato semplicemente Con il Cuore) e perfino conduzione. Inizialmente affidata a Milly Carlucci, la prima edizione fu addirittura trasmessa in differita. Dal 2008, ormai stabilmente, l’evento è in mano a Carlo Conti, che oggi è il volto storico del progetto.