IPA Bianca Balti co-conduttrice di Sanremo 2026: serata delle cover

È finalmente il momento della puntata delle cover a Sanremo 2026. Stasera, venerdì 27 febbraio, andranno in scena ben 30 esibizioni, come per la serata d’esordio. Tutti i protagonisti, però, porteranno altri brani rispetto a quelli in gara.

Titoli italiane o internazionali, pubblicati entro il 31 dicembre 2023. Tutti si aspettano che sia il secondo appuntamento più seguito, dopo la finale. Ecco tutto quello che sappiamo in merito, dai titoli agli ospiti musicali, ma non solo.

La scaletta dei duetti a Sanremo 2026

Un palco dell’Ariston ricolmo di ospiti d’eccezione. Si prevedono già dei momenti destinati a diventare virali per questo Sanremo 2026. Basti pensare alla presenza di Cristian D’Avena con le Bambole di Pezza. Non ci facciamo poi mancare le polemiche, come quelle annunciate su Tony Pitony. Elettra Lamborghini è invece pronta a far ballare tutti, con una lacrimuccia di nostalgia provocata dalla presenza delle Las Ketchup.

Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono;

Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – Occhi di gatto;

Chiello con Saverio Cigarini – Mi sono innamorato di te;

Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi;

Ditonellapiaga con Tony Pitony – The lady is a tramp;

Eddie Brock con Fabrizio Moro – Portami via;

Elettra Lamborghini con Las Ketchup – Aserejé;

Enrico Nigiotti con Alfa – En e Xanax;

Ermal Meta con Dardust – Golden Hour;

Fedez & Masini con Stjepan Hauser – Meravigliosa creatura;

Francesco Renga con Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola;

J-Ax con Ligera County Fam – E la vita, la vita;

LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento;

Leo Gassmann con Aiello – Era già tutto previsto;

Levante con Gaia – I maschi;

Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà;

Malika Ayane con Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro al cuore;

Mara Sattei con Mecna – L’ultimo bacio;

Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – Il mondo;

Michele Bravi con Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno;

Nayt con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto;

Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone;

Raf con The Kolors – The Riddle;

Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni;

Samurai Jay con Belen Rodríguez e Roy Paci – Baila Morena;

Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the Road Jack;

Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – Besame Mucho;

Tommaso Paradiso con Stadio – L’ultima luna;

Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – Vita.

La co-conduttrice della seconda serata

Presenza perenne, per tutte le serate di Sanremo 2026 è Laura Pausini. È infatti lei la vera co-conduttrice di Carlo Conti. Tutti gli altri si alternano di puntata in puntata. Per quanto riguarda l’appuntamento con le cover, il direttore artistico ha voluto nuovamente al suo fianco Bianca Balti.

Il suo ritorno, appena un anno dopo, ha un significato molto importane. È infatti portatrice di un messaggio di speranza. Sul palco dell’Ariston racconterà la storia dei mesi trascorsi, gettando luce sul percorso di cure tumorali sostenuto.

Gli ospiti di venerdì 27 febbraio

Il Festival di Sanremo è ormai da un po’ uscito dall’Ariston, abbracciando l’intera città, mare compreso. Penultima serata in concerto per Max Pezzali, pronto a esibirsi ancora dalla nave ormeggiata al largo di Sanremo.

Impegnato invece dal vivo sul palco del Suzuki Stage, in Piazza Colombo, un ex vincitore della kermesse musicale: Francesco Gabbani.

Dove vedere la serata delle cover di Sanremo 2026

La seconda puntata del Festival di Sanremo 2026 viene trasmessa su Rai 1 in diretta, come da tradizione.

Le polemiche sollevate in precedenza sono ormai acqua passata. Ciò non vuol dire, però, che la via tradizionale sia l’unica percorribile. É infatti possibile seguire la kermesse dall’Ariston via app RaiPlay, in streaming.

On demand è inoltre possibile rivedere le esibizioni, così come tutti i momenti salienti e i programmi dedicati allo show. Il collegamento parte alle 20:30 ma prima e dopo la puntata c’è spazio per PrimaFestival e DopoFestival.