Ascolti tv del 25 febbraio, Sanremo 2026: la seconda serata arriva al 59%

Su Rai 1 è andata in onda la seconda serata del Festival di Sanremo. Solo "Chi l'ha visto?" e Gerry Scotti non temono il confronto: tutti gli ascolti

Getty Images Achille Lauro e Laura Pausini a Sanremo 2026 nella seconda serata

Mercoledì 25 febbraio è andata in onda la seconda serata di Sanremo 2026. Tutto il palinsesto televisivo ruota attorno alla grande kermesse musicale, condotta da Carlo Conti per il secondo anno consecutivo, anche nel ruolo di direttore artistico.

La prima serata di Sanremo 2026 non ha brillato negli ascolti, almeno rispetto al 2025. Ma in conferenza stampa hanno chiaramente spiegato che il diverso periodo, un pubblico televisivo in calo ha determinato uno share inferiore rispetto allo scorso anno. La seconda serata, di solito meno seguita, non dà grandi speranze in un riscatto degli ascolti. Anche se il Festival di Sanremo si conferma la trasmissione più vista della tv italiana. Anche se dal confronto col 2025 perde ancora. Lo scorso anno nella seconda serata aveva raggiunto il 65,3% di share. Ora aspettiamo la terza (leggi la scaletta).

Intanto, il resto della programmazione ha visto su Rai 2 il documentario The Americas – L’Amazzonia e su Rai 3 Chi l’ha visto?. Federica Sciarelli non teme il confronto con il Festival. Anche Rete 4 ha proposto il consueto appuntamento con Realpolik. Mentre su Canale 5 è andato in onda il film Tre di troppo e su Italia 1 Kingsman: Il cerchio d’oro.

Nell’access prime time Gerry Scotti la fa da padrone senza Stefano De Martino sostituito dal Primafestival e dal Festival vero e proprio.

Prima serata, ascolti tv del 25 febbraio: Sanremo supera gli 8 milioni ma cala dal 2025

Su Rai 1 la seconda serata del Festival di Sanremo, dopo l’anteprima Sanremo Start dalle 20:39 alle 21:40 (11.012.000 – 47.3%), interessa 8.814.000 spettatori pari al 59% di share dalle 21:46 alle 1:10. In particolare: la seconda serata raccoglie 11.224.000 spettatori pari al 57.8% nella prima parte dalle 21:46 alle 23:34 e 5.794.000 spettatori pari al 62.3% nella seconda parte dalle 23:39 alle 1:10.

Su Canale5 Tre di troppo conquista 972.000 spettatori con uno share del 5.5%. Su Rai2 The Americas intrattiene 330.000 spettatori pari all’1.7%. Su Italia1 Kingsman – Il cerchio d’oro incolla davanti al video 534.000 spettatori con il 2.8%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 927.000 spettatori (5.1%). Su Rete4 Realpolitik totalizza 262.000 spettatori (1.7%). Su La7 Una Giornata Particolare in replica raggiunge 652.000 spettatori e il 3.2%. Su Tv8 Champions League – Real Madrid-Benfica ottiene 563.000 spettatori (2.6%). Sul Nove Little Big Italy raduna 245.000 spettatori con l’1.2%.

Access Prime Time, dati del 25 febbraio: Gerry Scotti precipita

Su Rai1 Primafestival interessa 7.066.000 spettatori (33%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.123.000 – 13.8%), La Ruota della Fortuna raccoglie 3.650.000 spettatori pari al 15.6%

Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 261.000 spettatori con l’1.1%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 971.000 spettatori (4.2%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 947.000 spettatori (4.3%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.332.000 spettatori (5.7%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 920.000 spettatori e il 4.1% nella prima parte e 656.000 spettatori e il 2.8% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.383.000 spettatori (6%). Su Tv8 Champions League Live arriva a 268.000 spettatori e l’1.2%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 390.000 spettatori con l’1.7%.

Ascolti tv Preserale, dati del 25 febbraio

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.706.000 spettatori pari al 25.8%, mentre L’Eredità coinvolge 5.039.000 spettatori pari al 29.1%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 2.002.000 spettatori (15%), mentre Caduta Libera convince 2.688.000 spettatori (16.4%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (375.000 – 3%), 9-1-1: Lone Star conquista 306.000 spettatori con il 2% e 9-1-1 413.000 spettatori con il 2.2%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 470.000 spettatori (3.2%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine segna 631.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.248.000 spettatori (12.7%). A seguire Blob segna 1.007.000 spettatori (4.9%). Su Rete4 10 Minuti interessa 1.075.000 spettatori (6.3%), mentre La Promessa intrattiene 1.085.000 spettatori (5.6%). Su La7 Ignoto X raduna 213.000 spettatori pari all’1.4%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 288.000 spettatori (1.7%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (290.000 – 2.3%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 648.000 spettatori con il 3.4%.