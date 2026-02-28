Ascolti tv del 27 febbraio, Sanremo 2026: la serata dei duetti non lascia spazio a nessuno

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Carlo Conti, Sanremo 2026

Il Festival ormai sta volgendo al termine. Venerdì 27 febbraio, come da tradizione, è andata in onda su Rai 1 la serata dei duetti, forse la più attesa di sempre.

Carlo Conti, con le sue co-conduttrici della quarta serata, Laura Pausini e Bianca Balti, si sono giocati tutto, soprattutto dopo che la terza serata di Sanremo 2026 ha realizzato un record di ascolti dal 1990. Il successo in fatto di share vuole essere mantenuto, anche perché i primi due appuntamenti sono stati un po’ deludenti se confrontati con il 2025.

Il resto del palinsesto televisivo ha visto su Rai 2 il documentario The Americas – La West Coast e su Rai 3 Vita di un uomo – Giuseppe Ungaretti.

Canale 5 ha trasmesso una puntata di Io sono Farah, Italia 1 Transformers Il risveglio, mentre su Rete 4 è tornato l’appuntamento con Quarto Grado dove si è parlato del delitto di Garlasco. Su La7 è andato in onda il documentario, L’assassino del banchiere di Dio.

Prima serata, ascolti del 27 febbraio: Sanremo al 65,2%, la serata dei duetti è la più vista

Su Rai1 la quarta serata del Festival di Sanremo, dopo l’anteprima Sanremo Start (12.279.000 – 51.6%), interessa 10.522.000 spettatori pari al 65,2% di share. Nel dettaglio, la kermesse raccoglie 13.709.000 spettatori pari al 64,1% nella prima parte e 7.316.000 spettatori pari al 67,5% nella seconda parte.

Su Canale5 Io Sono Farah conquista 1.471.000 spettatori con uno share dell’8%. Su Rai2 The Americas intrattiene 366.000 spettatori pari all’1.6%. Su Italia1 Transformers – Il risveglio incolla davanti al video 485.000 spettatori con il 2.2%. Su Rai3 Vita di un uomo – Giuseppe Ungaretti 177.000 spettatori (0.8%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza 638.000 spettatori (3.8%). Su La7 L’assassinio del banchiere di Dio raggiunge 333.000 spettatori e l’1.7%. Su Tv8 4 Ristoranti ottiene 236.000 spettatori (1%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raduna 262.000 spettatori con l’1.3%.

Access Prime Time, dati del 27 febbraio

Su Rai1 Primafestival interessa 7.767.000 spettatori (36.6%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.171.000 – 14.4%), La Ruota della Fortuna raccoglie 3.630.000 spettatori pari al 15.1%.

Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 427.000 spettatori con l’1.8%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 911.000 spettatori (3.9%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.046.000 spettatori (4.8%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.225000 spettatori (5.1%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 912.000 spettatori e il 4.2% nella prima parte e 648.000 spettatori e il 2.7% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.177.000 spettatori (5.1%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 297.000 spettatori e l’1.3%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 400.000 spettatori con l’1.7%.

Ascolti tv Preserale, dati del 27 febbraio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 3.766.000 spettatori pari al 26.3%, mentre L’Eredità coinvolge 4.951.000 spettatori pari al 29.3%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.937.000 spettatori (15.2%), mentre Caduta Libera convince 2.733.000 spettatori (17.3%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (420.000 – 3.5%), 9-1-1: Lone Star conquista 279.000 spettatori con l’1.8% e 9-1-1433.000 spettatori con il 2.4%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 429.000 spettatori (3%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine segna 599.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.936.000 spettatori (13%).

A seguire Blob segna 1.011.000 spettatori (5.2%). Su Rete4 10 Minuti interessa 1.178.000 spettatori (7%), mentre La Promessa intrattiene 1.037.000 spettatori (5.5%). Su La7 Ignoto X raduna 216.000 spettatori pari all’1.5%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 319.000 spettatori (1.9%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (268.000 – 2.2%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 586.000 spettatori con il 3.1%.