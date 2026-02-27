Ascolti tv del 26 febbraio, Sanremo 2026 terza serata: fa il miracolo e cresce

Su Rai 1 è andata in onda la terza serata di Sanremo 2026: cresce l'aspettativa. E intanto Gerry Scotti resiste. Tutti i dati di ascolto tv

Getty Images Carlo Conti e Laura Pausini, terza serata Sanremo 2026

Giovedì 26 febbraio è andata in onda su Rai 1 la terza serata del Festival in cui si è decretato il vincitore di Sanremo Giovani e hanno cantato gli altri 15 Big in gara e non si erano esibiti il giorno precedente.

Nella terza serata Carlo Conti è stato affiancato da Laura Pausini e Irina Shayk. Mentre un momento di grande musica è stata l’esibizione di Eros Ramazzotti con Alicia Keys. Ma Sanremo 2026 non riesce a conquistare completamente il pubblico.

Certo, resta la trasmissione più vista della serata con share pazzeschi e milioni di spettatori sintonizzati, ma gli ascolti restano inferiori rispetto allo scorso anno. Tutta colpa dello slittamento causato dalle Olimpiadi invernali? Intanto, ad essere sacrificato è stato Don Matteo 15.

Il resto del palinsesto ha visto su Rai 2 il documentario The Americas – Le Ande e su Rai 3 il film La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler. Mentre su Canale 5 è andato in onda Il gladiatore e su Italia 1 The King’s Man – Le origini. Su Rete 4 è tornato il consueto appuntamento con Dritto e Rovescio e su La7 Piazzapulita.

Gerry Scotti nell’access prime time resiste con La Ruota della Fortuna, anche se in questa settimana il confronto con Sanremo è spietato e il suo share è precipitato.

Prima serata, ascolti tv del 26 febbraio: Sanremo cresce al 60,3%, terza serata tra le più viste di sempre

Su Rai 1 la terza serata di Sanremo 2026 dopo l’anteprima Sanremo Start dalle 20:39 alle 21:40 (11.009.000 – 46.2%), interessa 9.336.000 spettatori pari al 60.3% di share dalle 21:45 alle 1:14. Nel dettaglio, la kermesse raccoglie 12.322.000 spettatori pari al 60.1% nella prima parte dalle 21:45 alle 23:33 e 5.799.000 spettatori pari al 60.9% nella seconda parte dalle 23:37 alle 1:14.

Su Canale 5 Il gladiatore conquista 1.014.000 spettatori con uno share del 6.3%. Su Rai2 The Americas intrattiene 382.000 spettatori pari all’1.7%. Su Italia1 The King’s Man – Le origini piace a 511.000 spettatori con il 2.5%. Su Rai3 La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler segna 436.000 spettatori (2.2%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 514.000 spettatori (3.3%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 704.000 spettatori e il 3.9%. Su Tv8 Europa League – Nottingham Forest-Fenerbahce ottiene 284.000 spettatori (1.2%). Sul Nove Only Fun – Comico Show raduna 323.000 spettatori con l’1.6%.

Access Prime Time, dati del 26 febbraio

Su Rai1 Primafestival interessa 6.842.000 spettatori (32.1%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.434.000 – 15.2%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.057.000 spettatori pari al 16.8%.

Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 326.000 spettatori con l’1.3%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 999.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.039.000 spettatori (4.7%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.350.000 spettatori (5.6%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 816.000 spettatori e il 3.7% nella prima parte e 615.000 spettatori e il 2.5% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.347.000 spettatori (5.8%). Su Tv8 Europa League Live arriva a 241.000 spettatori e l’1.1%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 440.000 spettatori con l’1.8%.

Ascolti tv Preserale, dati del 26 febbraio

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di spettatori pari al 3.721.000 spettatori pari al 26.4%, mentre L’Eredità coinvolge 5.048.000 spettatori pari al 29.3%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 2.089.000 spettatori (16.1%), mentre Caduta Libera convince 2.702.000 spettatori (16.7%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (365.000 – 3%), 9-1-1: Lone Star conquista 375.000 spettatori con il 2.5% e 9-1-1 487.000 spettatori con il 2.5%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 317.000 spettatori (2.2%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine segna 618.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.336.000 spettatori (13.2%).

A seguire Blob segna 993.000 spettatori (4.9%). Su Rete4 10 Minuti interessa 911.000 spettatori (5.4%), mentre La Promessa intrattiene 1.069.000 spettatori (5.5%). Su La7 Ignoto X raduna 268.000 spettatori pari all’1.8%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 432.000 spettatori (2.5%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (322.000 – 2.6%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 694.000 spettatori con il 3.6%.