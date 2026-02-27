Arisa è l’alta moda che non ti aspetti. Voto: 10

Pubblicato: 27 Febbraio 2026 06:00

Questo non è solo un bel vestito: è consapevolezza stilistica. Silhouette perfetta, costruzione couture, styling impeccabile. Lo scintillio è raffinato, mai eccessivo, e il nude le accende la pelle invece di spegnerla — cosa rarissima sotto le luci dell’Ariston. E poi il portamento di Arisa: elegante, sicuro, finalmente diva. In un Festival dove molte giocano sul compitino, lei firma il look della serata. Arisa sta facendo una delle evoluzioni moda più forti degli ultimi anni.
Arisa Sanremo 2026Star e Vip
