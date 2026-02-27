Arisa è l’alta moda che non ti aspetti. Voto: 10
Questo non è solo un bel vestito: è consapevolezza stilistica. Silhouette perfetta, costruzione couture, styling impeccabile. Lo scintillio è raffinato, mai eccessivo, e il nude le accende la pelle invece di spegnerla — cosa rarissima sotto le luci dell’Ariston. E poi il portamento di Arisa: elegante, sicuro, finalmente diva. In un Festival dove molte giocano sul compitino, lei firma il look della serata. Arisa sta facendo una delle evoluzioni moda più forti degli ultimi anni.