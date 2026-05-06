Irina Shayk ha calamitato l'attenzione al Met Gala, con un outfit incredibile: un nude look in cui l'orologeria ha sostituito il tessuto

Getty Images Met Gala 2026, gli abiti più incredibili: riconoscete le star?

Irina Shayk è di un altro pianeta, non c’è niente da fare e nulla da dire. E quando è arrivata al Met Gala 2026, la sua presenza ha oscurato quella di tante altre star anche più famose di lei. Merito di una fisicità incredibile ma anche di un outoft mozzafiato, che ha davvero mozzato a tutti, il fiato.

Irina Shayk ha partecipato al Met indossando un audace look custom firmato Alexander Wang. . L’outfit ha interpretato il tema dell’evento, “Fashion Is Art” (o “Costumes as Art”), trasformando accessori di gioielleria in veri e propri capi d’abbigliamento.



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L’insieme era costituito da un reggiseno interamente costruito con bigiotteria e orologi, riferimento al “tempo liquido” di Salvador Dalì. Sotto, una gonna nera a vita estremamente bassa (low-rise) che completava il design minimalista e provocatorio.

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Il look ha diviso l’opinione pubblica sui social media: mentre testate come Vogue lo hanno celebrato come una fusione tra moda e arte surrealista, su altre piattaforme alcuni utenti lo hanno trovato eccessivamente audace o poco armonioso nelle proporzioni. Voi ch ene dite?