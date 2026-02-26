Sanremo 2026, chi veste Irina Shayk al Festival

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

Prosegue l’avventura sanremese e, dopo Can Yaman e Achille Lauro, la terza serata del Festival di Sanremo vedrà arrivare in veste di co-conduttrice la modella Irina Shayk. La super top è pronta a sbarca sul palco dell’Ariston con la sua ormai proverbiale bellezza e il suo inconfondibile stile. Naturalmente c’è grande attesa per scoprire quali abiti indosserà sul palco della kermesse e quali saranno i grandi nomi della moda che la vestiranno. In attesa di scoprirlo, Irina si è raccontata senza filtri parlando di una storia personale molto diversa dall’immagine patinata a cui siamo abituati. Dietro la top model internazionale, infatti, c’è un passato fatto di sacrifici, radici forti e sogni costruiti passo dopo passo.

Irina Shayk, chi veste la top model al Festival di Sanremo 2026

Come sempre la musica è la vera protagonista del Festival di Sanremo, ma ogni anno la vera gara parallela è quella dello stile e lo è ancora di più perché quest’anno il Festival coincide con la Milano Fashion Week, trasformando l’Ariston in una passerella osservata attentamente da maison, stylist e appassionati di moda.

E se c’è chi punta su grandi nomi della sartoria italiana o su brand internazionali dal linguaggio contemporaneo, primo tra tutti Giorgio Armani grande protagonista degli outfit sfoggiati in queste prime serate sul palco della kermesse, c’è grande attesa per scoprire cosa indosseranno nella terza serata del Festival di Sanremo 2026 gli artisti in gara e soprattutto i co-conduttori tra cui Irina Shayk.

La top model infatti sarà protagonista della serata del 26 febbraio affiancando Carlo Conti e Laura Pausini con la sua bellezza e la sua eleganza innata. La domanda però resta: quale stilista vestirà la splendida Shayk?

Al momento non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali, ma da sempre Irina è abituata all’alta moda internazionale e per lungo tempo è stata legata a grandi case di moda, sfilando o indossando spesso creazioni di marchi come Versace, Burberry, Mugler e Oscar de la Renta. Ma sull’Ariston si dice che potrebbe indossare abiti di stilisti differenti durante la stessa serata, come ad esempio Armani Privé, Dolce&Gabbana e Versace.

Irina Shayk, dalle passerelle al palco di Sanremo 2026 con una storia forte

Di Irina Shayk conosciamo l’immagine sempre impeccabile che ci arriva dalle passerelle più blasonate del mondo, eppure dietro la sua immagine glamour e perfetta si nasconde una storia molto più vera, fatta di sacrifici, povertà e sogni coltivati in silenzio. In vista della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026 come co-conduttrice, Irina ha raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera dettagli della sua vita privata davvero sorprendenti.

La top model ha confessato di essere cresciuta in un villaggio remoto al confine tra Russia e Kazakistan dove il lusso era inesistente, con un padre minatore, una famiglia che coltivava verdure per superare l’inverno e una vecchia televisione in bianco e nero che spesso non funzionava.

Il debutto all’Ariston della Shayk rappresenta quindi una sfida vera, non un semplice cameo, ma un ruolo televisivo in uno degli eventi più seguiti d’Italia e proprio su quel palco, dove la musica è protagonista, Irina ha ammesso con ironia di sperare di non dover cantare, confessando che, nonostante sappia suonare il pianoforte e abbia fatto parte di un coro da giovane, oggi non si sente sicura nel leggere le note: “Spero che Carlo non mi chieda di cantare, e non so se riesco ancora a leggere le note” ha confessato infatti con semplicità.

Mamma della piccola Lea avuta da Bradley Cooper, Irina Shayk si definisce una “mamma single e impegnata” che affronta il tempo che passa con una visione lontana dai cliché della moda, convinta che la bellezza non svanisca ma si trasformi e si arricchisca: “Per me la cosa più importante è sempre sapere chi sei, ricordare da dove vieni e tenere i piedi per terra” ha detto saggiamente la top.