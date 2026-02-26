Chi è Olga Shaykhlislamova, la mamma bellissima di Irina Shayk

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

Getty Images Sanremo 2026: poi arriva Irina Shayk. E leva il fiato a tutti

La terza serata del Festival di Sanremo vede arriva sul palco dell’Ariston una delle modelle più belle e famose del fashion system, Irina Shayk. L’arrivo della modella russa a Sanremo ha acceso subito la curiosità del pubblico non solo per i look che indosserà e che promettono di trasformare l’Ariston in una passerella, ma soprattutto per la storia personale che porta con sé, molto diversa dall’immagine patinata a cui siamo abituati. Dietro la top model internazionale, infatti, c’è un passato familiare fatto di sacrifici e radici forti che continuano a influenzare il suo modo di vivere il successo e, in particolare, c’è una figura che è rimasta sempre vicina a lei, sua mamma Olga Shaykhlislamova.

Irina Shayk, chi è la mamma Olga e la morte del padre

C’è grande attesa per l’arrivo sul palco del Festival di Sanremo 2026 di Irina Shayk, una delle modelle più celebri del mondo, conosciuta per la sua bellezza, i suoi occhi di ghiaccio e il portamento elegante con cui ha calcato le passerelle più importanti.

Ma dietro l’immagine raffinata e glamour di Irina c’è una storia familiare molto complessa: nata nel 1986 nella cittadina industriale di Yemanzhelinsk, vicino al confine con il Kazakistan, Irina proviene da un contesto molto lontano dal mondo del lusso che oggi la circonda.

Il padre, Valery Shaykhlislamov, era un minatore di carbone di origine tatara, mentre la madre Olga rappresentava l’anima artistica della famiglia: insegnante di musica e pianoforte, Olga è la persona che ha avvicinato Irina allo studio delle note fin da piccola, facendole frequentare una scuola musicale e trasmettendole disciplina e sensibilità.

La vita della famiglia cambia bruscamente quando Irina ha appena quattordici anni e il padre muore a causa di complicazioni legate a una polmonite, lasciando Olga sola a crescere le figlie e a mantenere la casa, costretta a lavorare su più fronti per andare avanti, mentre le ragazze contribuiscono come possono, coltivando l’orto di famiglia per garantire il necessario.

È in quel periodo che emerge la determinazione della futura top model, una forza costruita su necessità e responsabilità più che su ambizioni glamour, perché la carriera nella moda arriverà solo più tardi e quasi per caso, quando viene notata da un’agenzia locale mentre studia in una scuola di estetica. Da lì comincia un percorso che la porterà a diventare uno dei volti più richiesti della moda internazionale.

Olga Shaykhlislamova, mamma e amica di Irina Shayk

La figura di mamma Olga dunque è stata fondamentale nella crescita di Irina e nel diventare chi è oggi: eppure, nonostante il grande successo ottenuto, Irina non ha mai nascosto quanto le sue origini continuino a influenzare il suo modo di vivere, mantenendo un rapporto strettissimo con la madre e ricordando spesso quanto sia stata proprio Olga a insegnarle indipendenza, senso del lavoro e rispetto per le opportunità.

Olga Shaykhlislamova è sempre rimasta una presenza discreta ma solidissima nella vita della figlia, una donna abituata ad affrontare le difficoltà senza clamore. Basti pensare che, nel pieno dell’attenzione mediatica che ha accompagnato negli anni la carriera e la vita privata della top model, Olga è stata la sua spalla più affidabile, una figura protettiva e composta, capace di restare accanto a Irina senza mai cercare i riflettori.

Chi le osserva insieme nota subito che lo sguardo intenso della modella sembra ereditato proprio da lei: lo stesso modo di osservare il mondo con un mix di fierezza e riservatezza, lo stesso atteggiamento elegante con cui entrambe hanno sempre evitato di alimentare gossip o commentare rumors. E non è raro che madre e figlia vengano fotografate insieme durante momenti quotidiani, come un pomeriggio di shopping o alcune commissioni, scene semplici che raccontano un legame fatto più di presenza che di parole.

