Irina Shayk, quanto è alta la super modella

È una delle icone più magnetiche del fashion system mondiale: Irina Shayk è un volto importante del mondo della moda, con una carriera di grande successo alle spalle e un fisico statuario, tra i più invidiati del pianeta. Di fronte alla sua bellezza in molti si chiedono quali siano i suoi segreti: quanto è alta la top model? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei.

Irina Shayk, quanto è alta la top model

Irina Shayk (all’anagrafe Irina Valer’evna Šajchlislamova) possiede quel raro mix di tratti russi e un’aura esotica che ha ingannato molti agli inizi: molti pensavano fosse brasiliana, ma le sue radici affondano nel cuore della Russia. Il suo fisico è sicuramente uno dei più invidiati del pianeta. La 35enne russa è alta circa 178 cm per una taglia 38, ha delle forme perfette (86-58-89) oltre a un viso bellissimo e delicato.

A giocare un ruolo importante, nel corso della sua carriera, i lineamenti sensuali, come le labbra grandi e carnose, gli occhi chiari e la pelle olivastra. Senza dimenticare le sue curve perfette: del resto la top model non ha un corpo esile come tante altre colleghe del mondo della moda, e ha rivelato che all’inizio veniva spesso scartata ai primi casting perché, a differenza di altre modelle, non riusciva ad entrare nella taglia small.

Quelli che all’inizio della sua carriera erano considerati difetti, poco dopo sono diventati i suoi punti di forza, rendendola una delle supermodelle più apprezzate nel mondo del fashion. La sua carriera esplode nel 2007, quando diventa il volto di Intimissimi, mentre nel 2011 conquista la copertina della Sports Illustrated Swimsuit Issue, un traguardo che l’ha resa una celebrità globale.

Non solo bikini per Irina, che ha sfilato per i giganti del lusso come Versace, Givenchy, Burberry e Marc Jacobs. Indimenticabile poi la sua sfilata per Victoria’s Secret nel 2016, quando calcò la passerella mentre era incinta della figlia Lea.

I suoi segreti di bellezza

Dietro alla bellezza di Irina Shayk c’è sicuramente un grande aiuto di Madre Natura: la modella ha ammesso candidamente in una recente intervista a Women’s Health di dover ringraziare i suoi “fantastici geni” per il suo metabolismo veloce che contribuisce in parte alla sua ottima forma.

Ma c’è anche una grande costanza: l’allenamento è la chiave che le permette di mantenersi in perfetta forma, che ovviamente deve mantenere sempre al top. Si allena in media quattro volte alla settimana, mescolando diverse attività: “Faccio tantissimo allenamento, faccio boxing e un po’ di jiu jitsu, di cui sono ossessionata”.

Quello che Irina proprio non riesce a fare è correre: “Odio il cardio tradizionale. Correre è il mio incubo peggiore quindi ho dovuto trovare qualcosa che mi diverte e che mi dà tutti i benefici del cardio senza annoiarmi a morte”. La combinazione trovata da Irina è l’ideale perché la porta a spingere il suo corpo “al massimo ogni volta”.

E chiaramente, oltre all’allenamento c’è anche una dieta bilanciata, un pasto più soddisfacente alternato a un pasto più leggero fatto di verdura grigliata e pesce al vapore. Questo perchè Irina ama molto mangiare: “Quando ero in Russia mia nonna preparava i migliori pancake al mondo, le migliori polpette di carne, i migliori ravioli. Mi piace davvero tanto il cibo e non capisco come le persone possano non mangiare. Io mangio tutto”.