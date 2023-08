Le wags del campionato 2023/2024

Il termine wags è l'acronimo di wives and girlfriends, ovvero mogli e fidanzate. Questa parola viene utilizzata in ambito sportivo per designare tutte le compagne degli atleti di uno sport. Nel calcio, spesso, le wags sono sotto i riflettori ancora più dei mariti. Le loro apparizioni sugli spalti vengono seguite dai tifosi e le loro pagine social sono quelle di delle vere e proprie influencer. Vediamo le più affascinanti wags del campionato di calcio italiano 2023/2024.