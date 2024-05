Fonte: IPA Tali

Lussemburgo torna a Eurovision dopo 31 anni. La voce è quella di Tali, la giovanissima artista che si è distinta durante le selezioni con il brano Fighter e nel quale c’è anche un po’ d’Italia. E sì, perché tra le firme c’è anche quella di uno dei grandi della nostra musica, Dardust, al suo terzo approdo eurovisivo dopo il successo di Soldi di Mahmood e La noia di Angelina Mango, che nel 2024 gareggia per l’Italia a seguito della vittoria dell’ultimo Festival di Sanremo.

Chi è Tali

Tali Golergant, conosciuta più diffusamente solo col suo nome di battesimo, rappresenta il suo Paese dopo aver trionfato al Luxemburg Song Contest con il brano Fighter. Le sue origini sono peruviane e d’Israele, dov’è nata nel 2000, ma da anni vive stabilmente in Lussemburgo di cui è orgogliosa rappresentante a Eurovision 2024.

Nella sua carriera, ha pubblicato un solo EP uscito nel 2021 ma, oltre alla musica, coltiva anche altre passioni come quella per la recitazione e per la danza. L’artista ha anche parlato di come il brano sia stato modificato per renderlo conforme alle richieste della manifestazione, sempre molto attenta al minutaggio che deve rientrare in un certo range: “Il rinnovamento renderà il brano più audace. La parte centrale del ritornello sarà enfatizzata ancora di più e la produzione sarà più audace e più moderna. Non vedo l’ora di scoprire la reazione della gente”.

E su Angelina Mango, ha detto: “Adoro tantissimo quel brano, è la mia entry preferita fra quella degli altri Paesi. La canzone è di grande atmosfera e molto orecchiabile. Penso anche che Angelina sia così bella e autentica con se stessa. Molto bella da vedere“. L’incontro con Dardust, che firma anche La noia, è stato quasi casuale: “Dario è un vero tesoro e un’ispirazione. Lavorare con lui e incontrarlo è stata una vera gioia. È stato sempre molto ricettivo e mi sono sentita molto ascoltata, qualunque cosa stesse accadendo e spero ancora di lavorare con lui. La collaborazione è nata in modo naturale. L’etichetta con cui lavoro adesso ha scritto la canzone con lui un paio di anni prima che arrivassi io. In qualche modo la canzone mi ha trovato e ha funzionato così bene! Era destino che andasse così!”.

La sua esibizione sul palco di Eurovision 2024 è quindi attesissima, mentre la forza del suo brano – che ha già portato in prova – è già nota. Potrebbe essere inoltre lei la diretta rivale della nostra Angelina Mango, che debutta sul palco di Malmö con una scenografia studiata ad hoc in cui non poteva mancare la corona di spine citata nel testo del brano scritto a quattro mani con Madame.

