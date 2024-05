Dons all’Eurovision 2024, chi è il cantante della Lettonia

Fonte: IPA Dons

Un rappresentante di spicco per la Lettonia all’Eurovision 2024, che schiera il cantautore Dons. L’artista è entrato di diritto nella rosa dei partecipanti dopo la buona prova fatta registrare all’interno del contest nazionale Supernova, che gli è servito per approdare a Malmō con il brano Hollow. A sfidarlo, per l’Italia, c’è Angelina Mango che condivide Dardust, uno degli autori del suo brano La noia, con la rappresentante del Lussemburgo Tali, la quale l’ha già inserita tra le sue artiste preferite.

Chi è Dons

Nato Arturs Šingirejs, Dons è un artista molto popolare in Lettonia. La sua carriera è infatti lunghissima e conta sulla pubblicazione di 9 album. Hollow, brano con il quale si esibisce alla Malmö Arena, è il suo ultimo lavoro. Il brano porta la sua firma ma anche quella di Kate Northrop e Liam Geddes.

Con questo brano, che ha rivisto al meglio in vista della calata eurovisiva di maggio 2024, ha voluto invitare i suoi ascoltatori a essere forti, a superare gli ostacoli e le sfide alle quali siamo sottoposti ogni giorno. Sotto un certo punto di vista, il testo è anche autobiografico, proprio come ha tenuto a spiegare il cantante.

“In alcuni momenti della mia vita sono stato in posti e situazioni in cui c’era questo piccolissimo raggio di speranza al quale mi sono aggrappato per superarli. Per ognuno di noi, in ogni caso specifico, a volte i problemi non sono tali mentre per altri sono una tragedia, perché siamo unici”, ha evidenziato l’artista, spiegando di come sia nato il testo del brano sul palco di Eurovision 2024.

Sulla versione in lettone, ha poi spiegato: “Hollow è stata composta per prima e poi ho scritto e pubblicato la versione lettone. In Lettonia canto nella mia lingua perché mi piace tantissimo il lettone e cerco di usarlo il più possibile in patria. Con Hollow è stato naturale tentare di andare all’Eurovision perché sentivo che era il posto per lei. Il palco eurovisivo, la sua grandezza, è il posto giusto per raccontare la storia di Hollow”.

