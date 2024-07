Taylor Swift cerca casa sul Lago di Como, pronta a spendere 7 milioni

Fonte: Getty Images Le ville che potrebbe comprare Taylor Swift sul Lago di Como

Il romanticismo e la bellezza del Lago di Como sono la cornice delle nuove vacanze di Taylor Swift e del fidanzato Travis Kelce. Questa fuga romantica ha confermato ancora una volta l’attrattiva senza tempo di questa località, una delle mete preferite dalle celebrità di tutto il mondo. E anche loro starebbero cercando una casa nella zona. Saranno i nuovi vicini di casa dei Clooney? O prenderanno la casa degli ex Ferragnez?

Alcuni giorni di relax dall’Eras Tour

Durante le tappe milanesi del suo tour, Taylor Swift ha scelto di soggiornare a Tremezzo, una delle località più esclusive del Lago di Como. La cantante ha trovato rifugio nella storica Villa Sola Cabiati, una dimora di lusso che offre il perfetto connubio tra eleganza e privacy.

Anche lo scorso 12 maggio, dopo la tappa dell’Eras Tour a Parigi, Taylor Swift è volata in Italia con Travis Kelce. La loro prima notte sul Lago di Como è stata caratterizzata da una passeggiata romantica lungo il lago, avvenuta tra le 23 e mezzanotte. Un insider ha raccontato che la coppia camminava mano nella mano, scambiandosi baci di tanto in tanto.

Secondo il The Sun, Taylor Swift sta seriamente valutando l’acquisto di una proprietà sul Lago di Como. Le indiscrezioni parlano di tre residenze che la cantante e il suo compagno stanno considerando, ciascuna con caratteristiche uniche e affascinanti.

La ricerca di una dimora da sogno

Nessuna delle tre opzioni è facile da scartare data la bellezza delle tre ville, Taylor Swift ha proprio l’imbarazzo della scelta. La prima proprietà in lizza è una villa di lusso valutata 3,2 milioni di dollari. Situata nei pressi di Bellagio, questa dimora offre circa 500 metri quadri di spazio abitabile e quattro camere da letto. Con i suoi ampi spazi e la vicinanza a una delle località più pittoresche del lago, questa villa rappresenta ls scelta ideale per chi cerca comfort e bellezza.

Un’altra opzione è una villa situata a Menaggio, con un prezzo di 1,7 milioni di euro. Nonostante il costo inferiore rispetto alle altre proprietà, questa villa non si sacrifica in termini di eleganza e offre un’ambientazione incantevole, perfetta per una fuga romantica.

L’ultima opzione è una villa da 7,4 milioni di dollari, la cui località esatta rimane segreta. Questo rifugio esclusivo, accessibile solo via lago, garantisce una privacy totale e una vista panoramica mozzafiato, caratteristiche che sicuramente attireranno l’attenzione della coppia.

L’eterno fascino dell’Italia per le celebrities

Il legame di Taylor Swift con l’Italia non è una novità. La cantante ha più volte espresso il suo amore per il Bel Paese e le sue meraviglie. Il Lago di Como, con la sua atmosfera tranquilla e i suoi paesaggi da cartolina, rappresenta una scelta naturale per chi desidera una vita di lusso e serenità. Non si tratta proprio, in questo caso, dell’immaginario cinematografico alla mangia-prega-ama, ma quasi. La possibilità di acquistare una casa in questa zona non fa che rafforzare il legame di Taylor con l’Italia, una terra che sembra aver conquistato il suo cuore.

George Clooney ha avuto un ruolo da protagonista per aver portato attenzione mediatica al Lago di Como. La sua presenza a Villa Oleandra ha aumentato la notorietà della zona, rendendola una delle destinazioni più ambite dai turisti di tutto il mondo. Con l’avvento dei social media, sempre più persone sono attratte dal fascino di questa regione, desiderose di vivere almeno un po’ dello stile di vita delle celebrità.