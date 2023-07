Questa potrebbe essere l’ultima estate che George e Amal Clooney trascorreranno a Villa Oleandra sul lago di Como. Infatti, la star di Hollywood ha deciso di metterla in affitto e presto diventerà una location per matrimoni. Il motivo preciso di questa scelta non è chiaro visto che la coppia adora stare a Laglio, ma forse qui c’è lo zampino di Brad Pitt che avrà convinto l’amico a passare più tempo nella magione che ha acquistato di recente in Provenza.

Amal e George Clooney: ultima estate sul lago di Como?

Comunque, George Clooney per il momento è arrivato a Laglio. Con lui la sua elegantissima moglie Amal e i gemelli Ella e Alexander, nati nel 2017 e oggi sempre più grandi.

La coppia è già stata avvistata coi gemelli mentre passeggiava su un prato. Amal ha abbandonato gli abiti formali da avvocato e indossava un graziosissimo prendisole a fantasia floreale con scollo a barca che lascia completamente nude le spalle e parte di schiena e décolleté mentre la gonna cortissima risalta le gambe perfette.

Poi George e Amal sono stati fotografati sulla terrazza del Grand Hotel di Tremezzo per una cena romantica. Amal indossava un lungo abito a sottoveste, con spalline sottili, spacco centrale e decorato con delicate rouche, sandali ai piedi e clutch d’ordinanza. George è impazzito di fronte a tanta bellezza e seduti a un tavolino appartato sono stati sorpresi mentre si scambiavano un bacio appassionato. L’aria del lago di Como giova evidentemente alla coppia.

George Clooney, quanto vale Villa Oleandra

Allora perché separarsi da Villa Oleandra? È vero che Clooney non intende venderla ma metterla solo in affitto. C’è da sperare che sia solo uno stratagemma per pagare le spese di mantenimento della dimora storica che poco non deve costare e nella quale la coppia coi gemelli vi abita per poche settimane all’anno.

Clooney ha acquistato Villa Oleandra nel 2002. Se ne innamorò quando per caso passò davanti all’edificio situato in via Vecchia Regina 20 a Laglio. Subito dopo averla vista decise di acquistarla, pagando 10 milioni di dollari agli eredi di John Heinz, “re del Ketchup”. Adesso l’immobile è valutato dieci volte tanto.

Dunque da oltre 20 anni George trascorre le sua vacanze a Laglio. Anche Elisabetta Canalis ha soggiornato a Villa Oleandra. Ma dal 2013 la padrona di casa è Amal Clooney. Nel 2021 un violento nubifragio si è abbattuto sulla zona di Laglio interessando anche la dimora dei Clooney. L’attore contribuì personalmente aiutando i cittadini a smaltire fango e detriti e a rimettere in sesto l’area.

La storia di Villa Oleandra

Villa Oleandra fu costruita nel 1720 ma il suo aspetto era molto diverso da quello attuale in stile liberty. Nel 1834, quando era di proprietà della famiglia Stoppani, ci fu un primo ampliamento. I lavori furono completati nel 1868 e poco dopo la Villa fu acquistata dalla famiglia Antongini. Nel 1877 passò alla famiglia milanese Vitali che le diede l’aspetto attuale. Nel Novecento per la prima volta passò nelle mani di un proprietario statunitense, fino ad arrivare a Clooney.

Gli interni di Villa Oleandra

La Villa è circondata da un vasto giardino con al centro una fontana. All’esterno si trovano una piscina interrata e un campo da tennis. Nella proprietà si trova anche una pizzeria privata. Per quanto riguarda gli interni, le numerose stanze sono arredate secondo un gusto eclettico in cui antico e moderno si mescolano. Ci sono importanti arredi di design e anche un letto a baldacchino. Villa Oleandra è collegata tramite il ponticello di Riva Soldino a Villa Margherita, anch’essa di proprietà di Clooney.

George Clooney affitta Villa Oleandra

George ha deciso di mettere in affitto Villa Oleandra, almeno così pare. Si stima che il canone si aggiri intorno ai 30mila euro al giorno. Enzo Miccio è stato visto entrare nella proprietà. Dunque si pensa che presto possa essere trasformata in una location da matrimonio. D’altro canto è un luogo perfetto, in grado anche di garantire una certa privacy agli sposi. Non a caso Clooney l’ha prestata ad alcuni suoi amici per la loro luna di miele, come Jennifer Lopez e Ben Affleck o Emily Blunt e John Krasinski.