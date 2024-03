Karl Lagerfeld, venduta a 10 milioni la sua casa futurista con vista sul Louvre

Fonte: Getty Images La vista dall'ultimo appartamento di Karl Lagerfeld a Parigi

Venduta per 10 milioni di euro la casa di Karl Lagerfeld nel cuore di Parigi, ultima dimora del grande stilista. Un appartamento extra lusso, da 260 mq, con arredi e luci futuriste, e una vista esclusiva sul Louvre.

Venduto all’asta l’ultimo appartamento di Karl Lagerfeld

L’ultimo appartamento-laboratorio di Karl Lagerfeld, prima della sua scomparsa nel 2019, è stato venduto all’asta in meno di 19 minuti. Prezzo di partenza, 5,9 milioni di euro, il nuovo proprietario lo ha ottenuto sborsando 10 milioni (11,1 milioni spese comprese).

“Siamo contenti, è un appartamento eccezionale progettato da Karl Lagerfeld. Abbiamo scelto le aste per motivi di trasparenza ed efficienza”, così ha commentato la vendita, Michèle Lebossé, legale che ha l’incarico di liquidare i beni dello stilista.

Karl Lagerfeld, trilocale extra lusso con vista sulla Senna

La casa si trova in Quai Voltaire, nel quartiere di Saint-Thomas-d’Aquin, nel 7° arrondissement di Parigi. Il trilocale si estende su una superficie di 260 mq e ha una vista mozzafiato sulla Senna e sul Louvre. I dettagli sono futuristici. Lo stile dell’appartamento è piuttosto insolito, perché Lagarfeld lo progettò come una “astronave Odyssey 3000”.

Il trilocale si trova in uno stabile del 1964, ma lo stilista e direttore artistico di Chanel ha eliminato tutti i particolari dell’epoca come le modanature e il parquet, per creare invece un design puro ed essenziale con controsoffitti dotati di retroilluminazione, pavimenti in resina grigia, spazi ampi e molto luminosi.

Appartamento Lagerfeld, chi è l’acquirente e quanto ha speso

Del nuovo acquirente non si sa nulla, se non che ha visitato l’appartamento prima di aggiudicarselo all’asta. Ma d’altro canto, almeno in 50 hanno visto l’ultima dimora in cui ha vissuto Lagarfeld, grande amico di Carolina di Monaco, a Parigi. Nemmeno si sa se manterrà lo stile che le ha dato lo stilista. In effetti, da contratto non ha nessun obbligo. Però stando al notaio che ha curato la vendita: “Ciò che lo ha spinto ad acquistare è stata una combinazione di più fattori, la situazione, la superficie dell’immobile, chi lo ha abitato e il modo in cui Karl Lagerfeld lo ha trasformato”.

Di certo, stando agli esperti del settore, ha fatto un grande affare per i curatori testamentari del grande stilista, considerando l’ubicazione dell’appartamento nel cuore di Parigi. L’asta infatti è stata piuttosto frenetica e il prezzo è rapidamente schizzato. Si è partiti da 20.700 euro al mq e l’affare è stato concluso per 38.461 euro al mq. Del resto, al di là del valore effettivo dei muri, bisogna considerare anche il prestigio dell’ultimo proprietario e soprattutto il modo in cui ha ridefinito il trilocale, solo per quello, l’appartamento può essere considerato un’opera d’arte.

Forse per questo motivo l’asta si è conclusa in meno di 20 minuti e per una cifra, 10 milioni di euro, che ha soddisfatto tutti, venditore e acquirente.