Le case da vip, lussuose, enormi, preziose e costosissime sono tra gli argomenti più cercati del web. Si sbirciano per scoprire qualcosa in più sui propri beniamini e, soprattutto, per sognare una vita lontana, fatta di infiniti giardini, piscine a picco sul mare e opere d’arte a sormontare il divano di design. Drew Barrymore è una vip, attrice famosissima, conduttrice di successo, i denari decisamente non le mancano. Eppure, la sua casa, non ha niente di speciale: assomiglia alle nostre e, proprio per questo, è la preferita del web.

La più che “umile” casa di Drew Barrymore

Molto probabilmente, la casa di Drew Barrymore varrà qualche milioncino e si troverà in una delle zone più ricercate di New York (che non è certo nota per gli immobili a buon mercato). Eppure, ogni volta che l’attrice posta – sul suo seguitissimo canale TikTok – un video che la ritrae tra le mura domestiche, i commenti più frequenti sono del genere: “Adoro che abbia una cosa normale” o “è una cucina come la mia” e, ancora, “il mio armadio è più grande”. Il tutto detto in modo più che positivo, anzi, con una profonda ammirazione.

Drew Barrymore è nota per la sua genuinità, per il suo non aver mai giocato alla diva capricciosa e inarrivabile. È la ragazza della porta accanto, l’amica con cui farsi due risate e che non ha paura di spettinarsi un po’. Ed è anche l’amica che vive in un tranquillo appartamentino con la carta parati della nonna e un bagno in cui non ci si potrebbe entrare in più di 4 persone.

Insomma, Barrymore – nonostante ricchezza e successo – ha scelto di stare in una casa “da persona normale”. E questo piace, perché semplicemente ce la rende più vicina o forse perché è testimonianza che un altro modo di vivere la celebrità è possibile. Che la ricchezza la si può godere anche senza ostentarla e la felicità non dipende dalla perfezione di ciò che ci circonda.

Il profilo TikTok dell’attrice è una boccata d’aria fresca nel mondo patinato degli influencer, che stanno elegantissimi anche per trascorrere un pomeriggio sul divano, dentro le loro case tutte beige, con cucine che non sembrano mai state essere usate, opere d’arte al posto delle sedie e cabine armadio grandi quanto un centro commerciale.

Divani da nonna e dimensioni compatte, dentro la casa di Drew

A guardare i video postati dall’attrice, si tratta al massimo di un trilocale – ci vive da sola con il gattino, cosa dovrebbe farsene poi di dieci camere da letto. La cosiddetta camera padronale è il suo regno, dove, oltre al latto, trovano spazio una grande scrivania per sfogare la passione dell’arte. E le pareti sono ricoperte di quadri e stampe di ogni tipo, forse preziose, ma anche scovate ai mercatini delle pulci o dalla casa della nonna.

Così come da una dimora d’altri tempi sembra arrivare la carta da parati fiorita che ricopre ogni stanza e i grandi, numerosissimi, tappeti persiani. Il divano è semplicissimo, posto di fronte a una televisione piccola e discreta. Il bagno è piccolo piccolo, ricoperto di mattonelle bianche e colorate. Mattonelle chiare anche nella cucina con isola (isoletta diciamo) sempre in disordine, perché Drew a casa sua ci vive davvero. Ci cucina, ci balla e ci passa serate in pigiama. Ed è per questo che la adoriamo.