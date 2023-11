Chiara Ferragni, la nuova cabina armadio (delle polemiche) in dettaglio

Fonte: IPA Calzino bianco e mocassino, Chiara Ferragni anticipa il (discutibile) trend d’autunno

Dopo la lunga attesa, il momento del trasferimento è finalmente arrivato: Chiara Ferragni e Fedez si sono insediati nella loro nuova abitazione, di cui hanno già mostrato qualche dettaglio sui social. Ma se l’influencer si è limitata a condividere pochi e criptici scatti dell’attico, suo marito è stato decisamente più generoso: è stato proprio lui a ‘spoilerare’ uno degli angoli più scenografici della casa, ovvero la cabina armadio di sua moglie. Non una semplice area ‘fitcheck’, ma un guardaroba che per dimensioni potrebbe essere addirittura paragonato ad una boutique!

La nuova casa di Fedez e Chiara

Una casa che definire ‘su misura’ sarebbe riduttivo: Chiara Ferragni e Fedez si sono trasferiti nella giornata del 22 novembre nella loro nuova casa di Milano, e stanno già facendo sognare i fan con i primi scatti del lussuoso appartamento. Si tratta di un loft situato al piano attico delle residenze Libeskind 2 di CityLife, che è stato realizzato a partire da zero proprio sulla base delle richieste della coppia più famosa d’Italia.

L’ispirazione arriva direttamente da Hollywood e dalle ville delle star fatte di arredamento lussuoso e pezzi d’arte rari, come una scultura astratta di Renato Buttazzo del valore di 4mila euro. I colori predominanti sono quelli neutri, con beige e sabbia a fare da padroni. Ma non mancano dei dettagli in rosso, come i divani che troneggiano nella stanza cinema della casa, pensata per i momenti all’insegna del relax della coppia più famosa d’Italia.

La nuova cabina armadio della Ferragni

Il punto forte dell’abitazione, come ci si poteva aspettare, è la cabina armadio di Chiara, pensata per ospitare tutti gli outfit della 36enne influencer. Ma se la Ferragni si è limitata a pubblicare qualche scatto poco rivelatore del suo guardaroba, ci ha pensato suo marito a soddisfare la curiosità dei fan: è proprio in una Instagram story pubblicata dal rapper che si intravedono alcuni scorci dell’angolo styling. “Il pezzo forte della casa come avrete capito riguarda questa splendida donna che ho sposato, che ha deciso di non fare una cabina armadio ma di costruire la Rinascente in casa” ha spiegato con ironia l’interprete di ‘Magnifico’.

E in effetti la cabina ha le dimensioni di un trilocale, in cui si identificano scaffali dedicati a scarpe e borse, oltre che due serie di stand in cui si susseguono centinaia di abiti. Tra accessori e t-shirt ai più non è passato inosservato un particolare del tutto inaspettato: un lavandino da parrucchiere. Insomma, nel nuovo regno di Chiara non sarà lasciato nulla al caso.

Le altre stanze di casa Ferragnez

Oltre alla cabina armadio, Fedez e Chiara hanno mostrato una piccola anteprima anche delle camere dei figli Leone e Vittoria: per il primo, i toni scelti sono quelli del bianco e del verde, per la piccola di casa, invece, un intramontabile rosa. Dulcis in fundo, il salone, in cui a catturare l’attenzione è un grande albero di Natale: gli addobbi sono rigorosamente rossi, e accompagnati da una lunga schiera di soldati in stile Schiaccianoci. Che, c’è da giurarci, diventeranno la nuova tendenza della stagione natalizia.