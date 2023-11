Fonte: IPA Calzino bianco e mocassino, Chiara Ferragni anticipa il (discutibile) trend d’autunno

Se ne è parlato a lungo e infine il momento è giunto: i Ferragnez si sono trasferiti nella casa nuova. Ammirata, in parte, criticata rapidamente da parte del web, come prevedibile, è ora pronta a ospitare l’intera famiglia. Chiara Ferragni ha pubblicato sui propri social le immagini del primo pranzo nel nuovissimo attico milanese, in zona CityLife.

Chiara Ferragni si trasferisce nella nuova casa

Sono trascorsi poco più di due anni dall’annuncio fatto a maggio 2021. Al tempo i Ferragnez avevano svelato d’essere alla ricerca di una nuova casa, quella dei sogni, da rendere probabilmente quella definitiva, almeno per quanto concerne la città di Milano (ricordiamo la casa sul Lago di Como).

L’appartamento che ha fatto da sfondo a tantissime avventure casalinghe, che è stata di fatto la prima abitazione di Leone e Vittoria, li vedeva in affitto. Stavolta il discorso è ben diverso e, dopo numerosi lavori di ristrutturazione, hanno finalmente ottenuto la loro nuova casa da sogno.

Qualche dubbio permane, in termini di informazioni concesse, ma i fan sono certi d’aver individuato la location. Tutti sanno che il quartiere è CityLife, ma il complesso? Potrebbe essere quello da 108 appartamento di Daniel Libeskind. Un’abitazione che segue una logica americana, offrendo numerosi servizi in stile alberghiero. Si va dalla portineria alla palestra attrezzata, dal locale passeggini alla control room attiva giorno e notte, fino a piscina e giardino condominiali.

Com’è la nuova casa dei Ferragnez

Chiara Ferragni, Fedez, Leone e Vittoria, insieme con tutti i dipendenti, si traferiscono nella casa nuova a CityLife, quartiere lussuoso di Milano. Abbiamo potuto fare un giro all’interno, spulciando i social della coppia.

I due ci hanno di fatto introdotto a quello che sarà il nuovo e definitivo sfondo delle avventure internet. Nessun punto di contatto con la vecchia abitazione, ma soprattutto una totale personalizzazione, dati i lavori svolti.

Dal 2021 a oggi, si può dire che è valsa la pena attendere. La famiglia non potrebbe essere più felice, per quanto i commenti negativi non manchino, ovviamente. Sappiamo che l’appartamento vanta due piani. Nella parte centrale troviamo una scala a chioccola decisamente imponente, che offre una vista sul magnifico lampadario Mapa plus.

Ognuno ha mostrato le aree di cui è più orgoglioso. Nel caso di Fedez si tratta della sala cinema, che vanta poltrone/divano molto comode in pieno stile sala di proiezione, in velluto rosso. Tanta modernità ma non solo. Ad assistere e consigliare Chiara Ferragni sono stati gli architetti Filippo Fiora e Federico Sigali, di 13.1 Design Studio, insieme ai quali ha studiato, ad esempio, la nicchia in marmo che custodisce un antico quadro. Risale al XVII secolo e il suo titolo è “Ritratto virile in armatura”.

Non sarebbe però la casa di Chiara Ferragni senza un’adeguata cabina armadio. La celebre influencer e imprenditrice ce ne ha mostrato una parte. Grandi spazi e color panna dominante. Ha però rapidamente attirato l’attenzione dei fan lo specchio/lampada Ultrafragola, con luce led neon rosa. Il valore? Se lo chiedono in molti e il costo varia dagli 8.500 ai 9.500. Optando per una versione vintage degli anni ’70, però, si può arrivare a pagare anche 20mila euro.

L’addio alla vecchia casa

Per quanto sia emozionante mettere piede nella nuova casa, andare avanti con la propria vita e veder concretizzati gli sforzi fatti, il passato è qualcosa che va sempre salutato con affetto. I Ferragnez hanno quindi deciso di pubblicare un video a tema casa (vecchia).

È innegabile come in quell’appartamento abbiano condiviso momenti speciali, che resteranno nei loro ricordi, e nei post social, per sempre. È lì che di fatto la loro famiglia è nata e cresciuta, almeno fino a oggi.

I primi grandi traguardi raggiunti da Leone e Vittoria, le emozioni professionali, le partecipazioni a Sanremo, il lancio del film evento di Chiara Ferragni e le riprese di The Ferragnez, tra risate e lacrime. C’è tanto per cui ringraziare questo luogo e i due lo hanno fatto. Il post è molto breve, ma basta il filmato a comprendere il livello di emotività: “Ciao casetta, grazie per questi 5 anni e mezzo”.

Casa vecchia corrisponde, quasi totalmente, alla fase della genitorialità. Il video inizia infatti con un baby Leone, che fa danni, gattona con l’amatissima Mati e si diverte con i genitori, decisamente alle prime armi.

È qui che in tre hanno vissuto il periodo della pandemia, tra riprese interne e attività benefiche, oltre a tanto cibo fatto in casa ed eventi musicali live, in streaming. Il filmato dà poi il benvenuto a Vittoria e le emozioni nella sezione commenti sono evidenti. Tutti salutano la casa e, in qualche modo, questa fase dell’amatissima famiglia. Il tutto sulle note di Prima di ogni cosa di Fedez, proposta in versione strumentale.