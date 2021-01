Un posto al sole, svelato il vero motivo dell’addio di Nina Soldano

editato in: da

Marina di Un posto al sole: Nina Soldano lascia la soap

Perché Nina Soldano ha lasciato Un posto al sole? L’attrice che interpreta Marina ha abbandonato la soap dopo diversi anni, lasciando nello sconforto il pubblico che segue da sempre le vicende che ruotano intorno a palazzo Palladini. In una delle ultime puntate dello show abbiamo visto Marina lasciare Napoli, decisa a iniziare una nuova vita.

Nell’episodio speciale di Capodanno, il fidanzato di Marina, Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti) era stato ricoverato in ospedale e la donna da subito era apparsa disperata, così tanto da scegliere di lasciare la città per prendersi cura di lui. Non è ancora chiaro cosa accadrà al personaggio, nella soap Un posto al sole da moltissimi anni, di certo il suo addio ha scatenato i commenti dei fan, disperati per questo colpo di scena. “Un posto al sole senza le colonne portanti non è la stessa cosa, e Marina è una di quelle!”, ha scritto qualcuno. E ancora: “Ma torna Marina vero? Se il 2021 inizia già così non va per niente bene! Una colonna portante di UPAS che va via così, senza nemmeno prepararci all’idea no eh”; “È stata devastante, la scena più toccante dei miei 24 anni di un posto al sole. Ritorna”.

La vicenda è stata commentata anche da Nina Soldano che ha prestato il volto a Marina Giordano, rendendola un personaggio cult di Un posto al sole. “L’uscita di Marina non è stata una mia scelta – ha commentato -. Se Marina, tornerà e quando io questo ancora non lo so, l’unica certezza è la sua partenza. Grazi per la stima, affetto e tanto amore, non fanno altro che riempirmi il cuore di gioia. Vi amo”.

In molti si sono chiesto quali siano le motivazioni di questo addio così inaspettato. Secondo quanto riporta FanPage, l’abbandono della soap sarebbe arrivato per via del contratto in scadenza dell’attrice. Nina Soldano e la Fremantle, società che produce Un posto al sole, non sarebbero arrivati a un accordo economico. La mancata firma del contratto avrebbe quindi portato alla scelta di raccontare nelle ultime puntate l’allontanamento di Marina da Napoli. Per ora l’indiscrezione non è stata confermata, nel frattempo i fan sperano in un ritorno dell’attrice nel cast e nuovi sviluppi nella trama che la coinvolgano.