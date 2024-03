Fonte: IPA Marina Lorenzi e il marito Riccardo Polizzy Carbonelli

Marina Lorenzi è la moglie di Riccardo Polizzy Carbonelli. Questi è un attore ben noto, oltre che doppiatore, famoso soprattutto grazie al personaggio di Roberto Ferri nella soap opera Un posto al sole. I due sono colleghi e, allo stesso modo, si sono cimentati nel corso della carriera in opere teatrali, cinematografiche e televisive.

Chi è Marina Lorenzi

Marina Lorenzi è una ben nota interprete italiana, formatasi presso la scuola di Gigi Proietti a Roma. La sua formazione non si è però interrotta qui, anzi. Ha proseguito a studiare e crescere come artista presso l’Istituto nazionale di dramma antico, presso Siracusa.

Qui ha studiato approfonditamente il teatro classico e questo bagaglio le ha consentito di affermarsi su grandi palcoscenici. Ha lavorato nella sua carriera, molto proficua, con attori come Gigi Proietti, Vittorio Gassman e registi del calibro di Federico Fellini. Nello specifico, in riferimento a quest’ultimo, il film in questione è Ginger e Fred. In ambito televisivo, invece, ha preso parte al cast di alcune fiction. Il pubblico ricorda in particolar modo quelle di carattere poliziesco: La Squadra e Distretto di polizia.

La storia d’amore con Riccardo Polizzy Carbonelli

In un’intervista del 2023 di livemedia24, ha raccontato d’aver ottenuto enormi soddisfazioni dal teatro nel corso della sua vita: “Dal 1996, poi, ho avuto modo di lavorare con mio marito, Riccardo Polizzy Carbonelli. Abbiamo creato una coppia artistica davvero ben collaudata. Nella realtà, però, non eravamo ancora una coppia”.

L’amore è nato a teatro. I due si sono avvicinati sempre più mentre lavoravano a un’opera di Pirandello da portare in scena. Un sentimento che ancora oggi lega fortemente la coppia: “Siamo cresciuti insieme e non ci siamo più lasciati”.

A distanza di svariati anni, ben 10 dopo il loro primo incontro, la coppia ha deciso di sposarsi. Il matrimonio è stato celebrato nel 2006 e, al di là di spettacoli e qualche intervista, il loro modo di vivere la notorietà è decisamente “fuori moda”. Sono infatti poco avvezzi al gossip e a una vita mondana sfrenata e sotto i riflettori.

La carriera non li ha cambiati minimamente: “Sono la stessa persona che si ha modo di vedere in scena. Cerco di portare chiarezza e coerenza in ciò che sono e in ciò che faccio, sempre”. Insieme da quasi 20 anni, la coppia non ha mai avuto figli.

Il matrimonio continua a proseguire alla grande, così come il sodalizio artistico, fermato unicamente dall’esplosione della pandemia di Covid, che negli ultimi anni ha dato un duro colpo al mondo dello spettacolo.

A differenza del suo personaggio, Roberto Ferri, che è ben noto per essere un cinico, Riccardo Polizzy Carbonelli si mostra sempre molto sereno, pacato e sorridente durante le interviste concesse. Quando è al fianco di sua moglie, dinanzi a una telecamera, è ancora oggi possibile vedere l’amore nei loro occhi. Una coppia dello spettacolo solida e serena, come ormai è difficile vedere.