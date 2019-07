Che fine ha fatto Marina Suma

editato in: da

Marina Suma ieri e oggi

Marina Suma non è solo Sapore di mare. Anche se il grande pubblico la ricorda così, come la bellissima e giovanissima Marina Pinardi innamorata di Luca Carraro (Jerry Calà) nella Versilia degli Anni Sessanta. Papà siciliano e mamma partenopea, nata a Napoli il 4 novembre 1959, Marina Suma a 59 anni continua a fare l’attrice, soprattutto teatrale. Non solo: da ormai molti anni sfoga la sua creatività dando vita a monili di cartapesta marchio Leni (li potete vedere qui). La si può incontrare d’estate, sul lungomare di Salina (nelle isole Eolie) con la sua allegra e coloratissima bancarella. E proprio a Salina vive per lunghi periodi dell’anno.

Interpellata ai microfono de “I Lunatici” in onda su Rai Radio2 (febbario 2019) ha dichiarato: «Sono grata ai Vanzina, che mi vollero moltissimo per quel film. Però mi fa arrabbiare il fatto che tutti mi parlino solo di quel film. E invece io ho fatto tante altre cose. In diversi ruoli, drammatici, brillanti. Poi ho fatto teatro, televisione. Però capisco che quello è stato un film bellissimo, corale, con attori bravissimi, quindi è chiaro che sia rimasto molto impresso nella mente di tutti. Ne sono anche contenta, per carità. Però Marina Suma non è soltanto Sapore di Mare».

Ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me (novembre 2018) dove ha svelato finalmente cosa è successo tra lei e Jerry Calà, suo partner in diversi film e ha chiarito una volta per tutte che: «Non ho mai avuto una storia con lui. C’è stato il corteggiamento classico, nulla di che».

Si è raccontata a cuore aperto in un’intervista a Vanity Fair (gennaio 2018), confessando che le piacerebbe un bel ruolo in una fiction o al cinema. Ma del passato non rimpiange niente, e anche se il tempo che passa non piace a nessuno, «Per certi aspetti mi preferisco oggi rispetto a quando avevo vent’anni».

Di anni Marina Suma ne aveva 21 quando esordì sul grande schermo con Le occasioni di Rosa di Salvatore Piscitelli, nel ruolo di un’operaia costretta a prostituirsi. Un’interpretazione che le valse nientemeno che il David di Donatello e un Nastro d’Argento. Seguì il grande successo di Sapore di Mare ma anche Cuori nella tormenta con Carlo Verdone e Sing Sing con Adriano Celentano. Inoltre ha interpretato Manuela Secoli nella soap Un posto al sole.

E pensare che mentre faceva la modella la Suma sognava di fare la hostess, ed era pronta per imbarcarsi sulla flotta Alitalia quando le arrivò la prima proposta per il cinema. E questo un po’ è il suo rimpianto, perché ama molto viaggiare e quel lavoro l’avrebbe portata in giro per il mondo.

Era bellissima Marina Suma, lo è ancora del resto. “Proposte indecenti” ne ha ricevute ma non ha ceduto. «Potevo, per esempio, andare in Rai, ma non l’ho fatto», rivela.

Oggi al suo fianco ha un compagno, da ben 15 anni. Figli non ne ha avuti, anche se ci ha provato fino a 43 anni decidendo di intraprendere la fecondazione eterologa. Ma proprio nel 2004 la legge 40 la mise fuori legge in Italia, e la Suma dovette desistere: «Ho fatto di tutto e di più, ma poi ho lasciato perdere. Ma va bene così, si vive in serenità anche senza figli».