“Mi manchi”. La dedica (nostalgica) di Giorgia a Damiano su Instagram svela tutto

“Guardando vecchie foto. Mi manchi”. L’amore tra Giorgia Soleri e Damiano David è tra i più seguiti del mondo dello spettacolo nostrano. Da quando i Måneskin hanno trionfato dapprima a Sanremo e in seguito all’Eurovision, la fama è diventata incontenibile e, come sempre capita in questi casi, la vita privata diventa quasi di dominio pubblico. Ciononostante, Giorgia e Damiano non sono eccessivamente social: proteggono la loro intimità, condividendo qualche scatto ogni tanto, oltre che dediche meravigliose.

Giorgia Soleri, la dedica a Damiano è carica di nostalgia

Non sempre è facile mantenere una relazione quando di mezzo c’è la fama. Tutt’altro, perché la lontananza può trasformarsi in assenza. Ma quando gli amori sono forti, passionali e giovani, c’è ancor prima la voglia di tenersi per mano e di non perdersi a qualsiasi costo. Come Giorgia e Damiano, che stanno attraversando un periodo d’oro per la carriera.

Giorgia Soleri ha pubblicato da poco il suo libro di poesie – La Signorina Nessuno – che sta riscuotendo un discreto successo: un volume in cui si è messa a nudo, raccontando anche la lotta alla vulvodinia, un tema che le sta molto caro. Damiano, invece, è tornato di recente sul palco dell’Eurovision Song Contest con i Måneskin, per premiare i nuovi vincitori, la Kalush Orchestra.

Inoltre, i Måneskin sono stati gli ospiti alla sfilata di Gucci: da Torino a Castel del Monte per Cosmogonie. Oltre ad assistere alla sfilata, la band si è lanciata in uno show che ha acceso la serata, facendo scatenare il pubblico con la loro musica e i brani di successo. Alla sfilata, a cui hanno partecipato anche star internazionali come Dakota Johnson o Elle Fanning, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas si sono presentati con look coordinati.

Giorgia e Damiano, un amore in “bianco e nero”

Cosa c’è in un “mi manchi”? Può racchiudere tutto l’amore del mondo, perché la mancanza è sintomo di desiderio e passione. E proprio l’espressione svela tanto in questo momento, soprattutto dopo quanto successo a Storie Italiane. La Soleri, stanca di essere presentata sempre come “Giorgia, la fidanzata di Damiano dei Måneskin“, ha affermato di avere anche un cognome, oltre che il nome. E, no, non deve essere sempre associata e presentata in virtù della sua relazione.

Sappiamo che Giorgia e Damiano, come hanno dimostrato più volte, si sostengono a vicenda, combattono le battaglie insieme – e tutte da pari – senza che nessuna ombra possa oscurarli. Ed è importante avere vicina la persona amata quando accadono determinate cose, per riflettere, per sfogarsi. E la loro foto in bianco e nero è l’ennesima dimostrazione che nell’amore puoi trovare conforto, sostegno, supporto, in modo incondizionato, anche negli attimi più difficili.

Ma non avevamo dubbi a riguardo. Del resto, quando Giorgia e Damiano sono stati ospiti da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, l’artista ha ammesso che sosterrà sempre le battaglie della sua compagna, rimanendo anche in disparte se necessario. Al suo fianco, come fidato alleato. E non è forse questo l’amore?