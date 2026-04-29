I Maneskin si riuniscono per un’occasione speciale (e c’entra Victoria De Angelis)

IPA Victoria De Angelis

I Maneskin di nuovo insieme, per un’occasione speciale. Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio sono stati avvistati a cena in un noto ristorante di Roma, città in cui tutto è cominciato anni fa con quei quattro ragazzini che suonavano per strada nei vicoli del centro. Si sono ritrovati per festeggiare i 26 anni della Regina Vic. E i fan sono già in visibilio: è l’inizio del loro ritorno insieme anche sul palco? Chissà.

Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan: i Maneskin di nuovo insieme

Il compleanno di Victoria De Angelis, l’occasione perfetta per riunirsi, perché ancor prima di colleghi di palco sono sempre stati amici: del resto, quale modo migliore se non spegnere le candeline circondata dagli amici di sempre? Le foto, circolate sui social, hanno scatenato un effetto a catena inevitabile, e i commenti – naturalmente – si sono concentrati sul ritorno di una delle band più amate degli ultimi anni, coloro che sono riusciti nell’intento di vincere non solo Sanremo, ma anche l’Eurovision Song Contest, ottenendo in seguito un successo stellare in giro per il mondo.

Dopo il successo planetario dell’Eurovision 2021, la nomination ai Grammy e i tour che hanno riempito stadi in tutto il mondo, era arrivata la “pausa” della band. Ed è proprio per questo che vederli di nuovo riuniti, anche solo per una sera, ha riacceso una fiammella mai del tutto spenta.

La pausa “Erasmus” dei Maneskin

Per capire perché questa cena ha fatto tanto rumore, bisogna fare un piccolo passo indietro. Da circa due anni i quattro membri della band hanno deciso di dedicarsi ai progetti individuali. Lo aveva fatto lo stesso Damiano David nel 2024, ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, in occasione della prima esibizione mondiale dal vivo del singolo Silverlines. In quell’occasione, alla domanda inevitabile sul futuro del gruppo, il cantante aveva risposto così: “È tutto ok, siamo amici come prima. Questo è un Erasmus. (…) Dopo tanti anni avevo la necessità di raccontare un lato che avevo tenuto nascosto. Ho capito che l’amore è un punto di partenza non un punto di arrivo. Sono estremamente felice”.

Sulla stessa linea anche Thomas Raggi, intervistato qualche tempo dopo dal New Musical Express. Il chitarrista, parlando dell’impatto delle carriere soliste sul futuro del gruppo, aveva ribadito che la band si è semplicemente presa “un anno di pausa per provare cose diverse. (…) L’idea è semplicemente quella di sperimentare in mondi diversi, il che credo sia importante per una band. Immagino che quando torneremo in studio porteremo molti elementi diversi, perché ognuno ha affrontato un percorso diverso”.

I fan non hanno mai smesso di sognare (e nemmeno noi): sono giovani, hanno una vita davanti per creare, provare, sperimentare, osare. Ma la reunion per il compleanno di Victoria ci dice una cosa importante, al di là del nome Maneskin: quei quattro ragazzi che avevano iniziato per le strade di Roma rimangono una famiglia. Pronti a ritrovarsi per sostenersi, per augurarsi “buon compleanno” e, chissà, magari per strimpellare qualche nota.