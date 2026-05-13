Victoria Swarovski, chi è l’ereditiera che conduce l’Eurovision 2026 per l’Austria

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Getty Images Victoria Swarovski

Non è solo un cognome che che riflette la luce: Victoria Swarovski è il volto scelto per guidare l’Eurovision Song Contest 2026. E no, non è una presenza di poco conto. Perché dietro quel nome pesante – anzi, pesantissimo – c’è un percorso costruito tra televisione, musica e ambizioni che vanno ben oltre l’eredità di famiglia.

Accanto a lei, sul palco austriaco, c’è il comico Michael Ostrowski, una coppia costruita ad hoc per tenere insieme eleganza e ritmo, spettacolo e ironia. Ma gli occhi, inevitabilmente, saranno puntati su di lei: 32 anni, erede di uno dei marchi più riconoscibili al mondo, e ormai volto consolidato della tv di lingua tedesca.

Chi è Victoria Swarowski

Victoria nasce a Innsbruck nel 1993, in una famiglia dove il successo è quasi una condizione di partenza. Sua madre è giornalista, suo padre lavora nell’azienda fondata dal bisnonno Daniel Swarovski. E proprio da qui parte la prima sfida: non restare intrappolata nel riflesso del cognome.

A 16 anni debutta nella musica come Victoria S., una scelta tutt’altro che casuale. È il tentativo di prendersi uno spazio proprio, senza scorciatoie evidenti. Pubblica diversi brani pop – tra cui One in a Million, Voyeur e My Heart Is Your Heart – e arriva anche a interpretare There’s a Place for Us per la versione tedesca de Le Cronache di Narnia. Un percorso solido, anche se lontano dai riflettori del mondo.

La vera svolta arriva però con la televisione. Nel 2016 partecipa a Let’s Dance e vince. Un risultato che cambia la traiettoria: nel giro di un anno passa dall’essere concorrente a diventare conduttrice dello stesso programma. Un salto rapido, ma non improvvisato, che la porta a costruire una presenza stabile in televisione.

Da lì, il suo nome si consolida: giurata a Das Supertalent, apparizioni in produzioni come Das Traumschiff, e una crescente familiarità con il pubblico. Swarovski sviluppa anche un lato imprenditoriale, lanciando una linea di cosmetici vegani. Un progetto che segna un ulteriore tentativo di differenziarsi, andando oltre il perimetro dello spettacolo. Poi c’è un elemento che rompe completamente lo schema. I motori.

La passione per i motori

Nel 2026 debutta alla Rally Dakar nella classe Challenger, sotto lo pseudonimo Vic Flip. Non è un dettaglio da poco, perché partecipare a una delle competizioni più dure al mondo richiede preparazione, resistenza e una certa dose di determinazione. Un elemeto che contribuisce a definire un profilo meno prevedibile di quanto si potrebbe pensare.

Sul piano personale, la sua vita ha seguito traiettorie altrettanto osservate. Dopo il matrimonio con l’investitore Werner Murz, concluso dopo cinque anni, oggi è legata a Mark Mateschitz, erede della Red Bull e tra i giovani imprenditori più ricchi d’Europa. Una relazione che inevitabilmente alimenta l’attenzione mediatica.

La conduzione dell’Eurovision 2026 è quindi molto più di un semplice incarico televisivo. È un banco di prova internazionale, su un palco che amplifica ogni dettaglio. Swarovski ci arriva con esperienza, visibilità e un’identità costruita nel tempo, tra tentativi di autonomia e inevitabili riflettori.

Il punto resta sempre lo stesso: quanto pesa davvero quel cognome? A giudicare dal percorso, abbastanza da aprire porte. Ma non abbastanza da fare tutto il resto. E l’Eurovision, in questo senso, sarà l’ennesima occasione per dimostrarlo.