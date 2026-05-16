Eurovision 2026, a che ora va in onda la finale e dove vederla

La finale dell'Eurovision Song Contest 2026 va in onda il 16 maggio: dove vederla e qual è la scaletta

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Sal Da Vinci

Tutto pronto per la finale dell’Eurovision Song Contest 2026: lo show, in diretta da Vienna, sarà trasmesso eccezionalmente su Rai1. L’Italia fa il tifo per Sal Da Vinci, che con Sarà per sempre sì è considerato tra i favoriti alla vittoria finale.

Finale dell’Eurovision, a che ora va in onda e dove vederla

Riflettori puntati sull’Eurovision Song Contest 2026: la finale dello show andrà in onda a partire dalle 20:35 in diretta tv su Rai1. L’evento sarà inoltre disponibile su RaiPlay con traduzione integrale in LIS e ISL, con performer sordi e udenti che interpreteranno le canzoni e interpreti dedicati alla traduzione dei conduttori.

A condurre la kermesse da Vienna saranno Victoria Swarovski e Michael Ostrowski mentre i commentatori italiani, anche per l’appuntamento finale, saranno Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini.

La scaletta-della-finale-di-eurovision-song-contest-2026

Nel corso della finale si potranno riascoltere le canzoni che hanno superato le due semifinali, quelle dei Paesi considerati Big 4 e dell’ultimo vincitore, l’Austria. L’ordine sarà il seguente:

Danimarca: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem Germania: Sarah Engels – Fire Israele: Noam Bettan – Michelle Belgio: Essyla – Dancing on the Ice Albania: Alis – Nân Grecia: Akylas – Ferto Ucraina: Leléka – Ridnym Australia: Delta Goodrem – Eclipse Serbia: Lavina – Kraj Mene Malta: Aidan – Bella Repubblica Ceca: Daniel Zizka – Crossroads Bulgaria: Dara – Bangaranga Croazia: Lelek – Andromeda Regno Unito: Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Dre Francia: Monroe – Regarde! Moldavia: Satoshi – Viva, Moldova! Finlandia: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin Polonia: Alicja – Bray Lituania: Lion Ceccah – Sólo quiero más Svezia: Felicia – My System Cipro: Antigoni – Jalla Italia: Sal Da Vinci – Per sempre sì Norvegia: Jonas Lovv – Ya Ya Ya Romania: Alexandra Căpitănescu – Choke Me Austria: Cosmò – Tanzschein

Nell’ordine di uscita della finale, la posizione 22 dell’Italia è considerata favorevole, inserita nella parte finale della serata, subito dopo Cipro e prima della Norvegia. Tra i favoriti per la vittoria, la Finlandia si esibirà per 17esima, la Grecia per sesta e l’Australia per ottava. Ad aprire la serata sarà la Danimarca, mentre l’Austria, Paese ospitante, chiuderà la competizione in 25esima posizione.

Eurovision, il regolamento la finale

I 20 Paesi in gara qualificati per la Finale unitamente ai 4 Paesi denominati “Big Four” e al Paese vincitore dell’ultima edizione (Austria) saranno valutati dalle 35 Giurie Nazionali e dai telespettatori attraverso il Televoto, previsto nella maggior parte dei Paesi partecipanti, e il Voto online a pagamento. I cittadini italiani, da regolamento, non potranno votare per il rappresentante del proprio Paese, Sal Da Vinci, ma dovranno indirizzare le loro preferenze verso artisti rappresentanti di altre nazioni.

La somma dei voti di ciascuna delle Giurie Nazionali dei 35 Paesi partecipanti – comunicati in diretta attraverso un collegamento audio/video con i singoli Paesi – determinerà la Classifica globale delle Giurie. Successivamente alla Classifica delle Giurie Nazionali, verranno sommati i Voti del pubblico determinando la Classifica Finale che decreterà la canzone vincitrice.

Eurovision Song Contest 2026, l’Italia in gara

A rappresentare l’Italia è Sal Da Vinci con il brano Per sempre sì, dopo la vittoria al Festival di Sanremo. Come membro dei Big 4, l’Italia è già qualificata alla finale, ma ha presentato comunque il brano durante la prima semifinale, scatenando entusiasmo e meme sui social.

Attualmente l’Italia vanta tre vittorie: nel 1964 con Gigliola Cinquetti con Non ho l’età (Per amarti), nel 1990 con Toto Cutugno con Insieme: 1992 e nel 2021 con i Måneskin e Zitti e buoni. Nel 2025 Lucio Corsi si è qualificato quinto.