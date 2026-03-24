iStock Le colombe e le uova di Pasqua pensate per far felice Fido

Ogni festività ha dei piatti tipici. Se il Natale è un trionfo di pandori, torroni e panettoni, la Pasqua non è da meno, tanto da essere considerato il periodo dell’anno dedicato ai più golosi. Non a caso in questi giorni siamo circondati da colombe e dalle irresistibili uova di cioccolato. Sono dolci perfetti da condividere con amici e parenti e sarebbe bello fare lo stesso con i nostri cani che fanno parte a tutti gli effetti della famiglia.

Nonostante ci guardino spesso desiderosi di mangiarli anche loro, purtroppo a causa di alcuni ingredienti questi dolci non sono adatti ai quattro zampe. Se sei appassionato di cucina, puoi sfornare tu stesso queste prelibatezze utilizzando gli ingredienti giusti e adatti a loro. Non si ha però sempre il tempo di mettersi ai fornelli, quindi per fare un regalo speciale e soprattutto goloso pensato per i nostri cani, online sono presenti tantissime alternative. Tra le piattaforme di e-commerce Amazon ha proprio quello che stai cercando: sei pronto a scoprire le colombe e le uova di cioccolata che faranno contento anche Fido?

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Canombella di DoggyeBag, la colomba classica

Ha un nome davvero simpatico ed è un prodotto artigianale pensato appositamente per i nostri amici a quattro zampe. La Canombella di DoggyeBag non è un semplice snack, ma un vera e propria esperienza gustosa e nutriente per Fido. Disponibile nella versione da 120 grammi, questo dolce è lievitato naturalmente e viene preparato senza utilizzare conservanti e sostanze dannose per i cani. Gli ingredienti sono stati selezionati con cura: il risultato finale è una colomba in cui sono ben bilanciati carboidrati, grassi e proteine, così da venire incontro a qualsiasi esigenza del pet.

Paw Squalina, mirtilli e mele per un’esplosione di gusto

Chi l’ha detto che i dolci di Pasqua siano riservati soltanto a noi? Paw Squalina di Hygge Pet Food farà letteralmente leccare i baffi ai nostri cani grazie ai due ingredienti principali con cui è stata realizzata: le mele e i mirtilli. È uno snack a forma di panettoncino, una vera e propria delizia come solo la miglior pasticceria canina riesce a fare. In 150 grammi, la ricetta è un’esplosione di gusto: Hygge Pet Food ha pensato di unire la dolcezza tipica della mela e i benefici antiossidanti dei mirtilli, tra l’altro anche il profumo è a dir poco invitante.

Offerta Colomba Paw Squalina La colomba con mirtilli e mele. Prezzo: 7,99€

Canovo, l’uovo di Pasqua per Fido

Il momento più atteso della Pasqua è senza dubbio quello in cui si rompe l’uovo e si scopre la sorpresa al suo interno. Con Canovo della pasticceria Doggyebag anche il nostro amico a quattro zampe potrà vivere la stessa emozione, gustando un dolce in cui il cioccolato è stato sostituito da ingredienti sani ed equilibrati. La ricetta non prevede cacao, ma il grasso che viene estratto dai suoi semi, un alimento assolutamente sicuro.

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Canovo, l’uovo a base di carruba

Il primo uovo di Pasqua per cani firmato Doggyebag. Il Canovo è uno snack innovativo, un non cioccolato che ha però la stessa bontà del cioccolato, l’ideale per far vivere anche a Fido questa festa in totale serenità. Privo di cacao e zuccheri aggiunti, è stato realizzato usando la carruba, ingrediente che una volta macinato ricorda proprio il sapore del cacao. È anche privo di caffeina e conservanti, una delizia da condividere in famiglia.

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