I pannolini usa e getta per cani sono comodi, pratici e tra i modelli più apprezzati ci sono quelli che uniscono la massima traspirazione e la libertà di movimento

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

123rf I pannolini per cani sono un accessorio utile e pratico

Chi ha un cucciolo di cane o un cane anziano spesso si trova a dover gestire episodi di incontinenza. Una soluzione pratica e sicura per evitare di dover pulire costantemente sono i pannolini per cani. Esistono vari modelli sia per cani femmina che per cani maschi. In quest’ultimo caso servono principalmente per gestire piccole perdite di urina quando si tratta di cani anziani o evitare la marcatura del territorio se in casa è arrivato un cucciolo di cane.

Le fuoriuscite indesiderate non saranno più un problema e, dettaglio importante, i pannolini possono essere riutilizzabili o monouso. A proposito di monouso, sono i più utilizzati perché sono pratici e vi portano via poco tempo. Il web è pieno di modelli di pannolini per cani, ma alcuni sono particolarmente apprezzati rispetto ad altri.

Tra quelli maggiormente acquistati c’è il pannolino usa e getta di Amazon Basics, con più di 37mila recensioni che può essere considerato un must quando si tratta di pannolini per cani da avere in casa o da mettere in borsa se viaggiate spesso con Fido.

Pannolini cani Amazon Basics I pannolini cani usa e getta sono realizzati in materiali sicuri. Prezzo: 14,48€

Prima di continuare: su Telegram abbiamo tre canali aggiornati ogni giorno con le migliori offerte selezionate dalla redazione. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tecnologia -> Clicca qui

Offerte per la Casa -> Clicca qui

Offerte Moda e Bellezza -> Clicca qui

I pannolini monouso realizzati in materiali controllati

Ogni volta che scegliamo un accessorio per il nostro animale domestico, dobbiamo fare attenzione ai materiali e lo stesso vale nel caso dei pannolini per cani. La scelta di materiali sicuri e che non vanno a irritare al pelle è fondamentale. Quelli Amazon Basics sono tra i più richiesti proprio per questo motivo, sono realizzati con materiali provenienti da foreste gestite in modo controllato ma anche con materiali riciclati. Oltre a essere sicuri, questi materiali sono anche traspiranti, perfetti per essere indossati a lungo senza causare irritazioni.

Pannolini cani Amazon Basics I pannolini cani usa e getta sono realizzati in materiali sicuri. Prezzo: 14,48€

Scegliere la misura giusta è importante

Non sono solo i materiali a fare la differenza quando scegliamo un pannolino per cani, anche la misura deve essere presa in considerazione. Quelli di Amazon Basics sono pensati per qualsiasi razza: per i cani di piccola taglia sono ideali i pannolini S con girovita di 27-41 cm, quelli di taglia M per cani maschi con girovita di 41-53 cm, infine i cani di grande taglia possono tranquillamente indossare i pannolini L con girovita di 53-76 cm. L’importante è che il pannolino aderisca bene al corpo di Fido, senza stringere troppo, ma lasciandolo libero di muoversi.

Facili e pratici da indossare

Mettere i pannolini usa e getta per cani non è difficile, poi quelli Amazon Basics sono ancora più pratici perché sono dotati di chiusure riposizionabili. Non dovete fare altro che avvolgere il pannolino attorno alla pancia con la parte assorbente rivolta verso l’interno e chiuderlo. Il vantaggio di questo modello è che gli adesivi sono resistenti e non si rovinano con il pelo.

Pannolini cani Amazon Basics I pannolini cani usa e getta sono realizzati in materiali sicuri. Prezzo: 14,48€

A renderlo tra i preferiti dagli utenti c’è poi un elemento extra: i pannolini sono dotati di un indicatore di umidità che cambia colore quando si bagna. Un aspetto da non sottovalutare perché in questo modo potrete cambiarlo subito per far sì che Fido rimanga sempre asciutto. L’ideale per garantire la sicurezza del vostro amico a quattro zampe.