Può sembrare un accessorio superficiale, ma la scaletta per cani si rivela una soluzione molto utile se avete cuccioli o il vostro amico a quattro zampe è anziano. Il supporto consente di accedere comodamente in tutte le zone della casa o in quei luoghi difficili da raggiungere. Piccola e in molti casi pieghevole, potete portarla con voi in viaggio, ma è perfetta anche in casa se il vostro pelosetto deve raggiungere il letto o il divano.

La loro utilità sta tutta nel fatto che evita ai cuccioli di saltare sul divano con il rischio di cadere, mentre ai cani anziani di sollecitare eccessivamente le articolazioni. Per rendere autonomo il vostro cane potete acquistare anche voi la scaletta e non dovete cercare molto. Online ci sono diversi modelli in materiali e con design che di sicuro incontreranno i vostri gusti e quelli di Fido.

La scala per cani adatta anche per i gatti

La scaletta per cani è un accessorio pensato anche per i gatti, ma visto la taglia ridotta dei felini deve avere gradini con caratteristiche particolari. I 3 scalini hanno un’altezza ridotta che non supera i 10 cm. Il modello poi supporta fino a un carico massimo di 50 chili, perfetta per i cani di ogni taglia. A rendere ancora più sicura la scaletta è il rivestimento in morbida fodera peluche che può essere rimosso con pochi gesti e lavato in lavatrice.

Il modello portatile da mettere in valigia

Viaggiare con Fido è un’esperienza divertente e oltre a mettere nella valigia il cappottino contro il freddo in inverno o il tappeto refrigerante in estate, dovete aggiungere anche la scaletta. Il modello pieghevole è facile da portare sempre con voi e una volta chiuso occupa poco spazio. La scala però, pensa anche alla sicurezza del vostro pelosetto: ogni scalino è rivestito di cuscinetti antiscivolo esattamente come i piedini della scala.

La scaletta per cani stabile e confortevole

Tra i materiali più gettonati per la scaletta per cani troviamo la schiuma in 33D che ha il vantaggio di essere morbida e stabile allo stesso tempo. Il modello, proprio per il suo design aderisce al bordo del letto o del divano per assicurare il massimo della stabilità. Disponibile nella versione con 2, 3, 4 e 5 gradini si adatta ad ogni esigenza.

La scaletta antiscivolo

Questo modello di scaletta è pensata per consentire al vostro cane di muoversi in libertà senza gravare sulle articolazioni. Il merito va ai gradini più larghi e alla struttura realizzata in schiuma ad alta intensità che riduce la pressione sulle sue zampe. La superficie realizzata in velluto a coste è resistente e assicura una maggiore stabilità durante la salita e al discesa di Fido.

Il modello per ogni esigenza

La scaletta per cani deve essere comoda e pratica e questo modello racchiude entrambe le esigenze. Oltre a essere realizzata in morbida schiuma e con rivestimento in 33D, è disponibile in differenti altezze. Per superfici basse potete optare per quella da 3 gradini che arriva fino a 53 cm, per quelle più alte c’è la scaletta da 4 o da 5 scalini che arriva fino a 76cm. Inoltre, i modelli da 4 e 5 gradini possono essere assemblate in forme differenti per soddisfare ogni esigenza.

