Per non far patire il caldo ai nostri amici quattro zampe esiste un accessorio capace di svoltare l'estate: è il tappetino refrigerante e ci sono diversi modelli

iStock I modelli di tappetino refrigerante per animali

Con le temperature più elevate non siamo solo noi a soffrire il caldo, ma anche i nostri amici a quattro zampe che hanno bisogno di trovare un po’ di freschezza quando risposano. Ma ecco che la soluzione c’è anche per loro e arriva dai tappettini refrigeranti, pensati di diverse forme e fogge non solo per il sollievo dei cani ma anche quello dei gatti.

E sono l’acquisto furbo per far trascorrere ai nostri pelosetti un’estate comoda e felice, proprio come altri accessori capaci di rendere divertente o migliore la loro giornata.

I modelli di tappettini refrigeranti tra cui scegliere per fare la gioia del nostro cane e del nostro gatto.

Tappetini refrigeranti rettangolari, tutto quello che dobbiamo sapere

Regalano un tocco di freschezza che svolta la giornata ai nostri cani e gatti, sono comodi, facili da pulire e resistenti. E rientrano in quella categoria di oggetti utili per far riposare bene e regalare una sensazione di benessere. Sono i tappetini refrigeranti e servono per far vivere un’estate meno calda agli amici a quattro zampe.

Tra i modelli rettangolari vi è quello di Nobleza in materiale non tossico, pensato anche per gli animali di grossa taglia essendo 50×90 centimetri. È in gel, che non crea irritazione e offre dai 7 ai 9 gradi sotto quelli della temperatura dell’ambiente. Si ripiega e pulisce con semplicità.

Tappetino refrigerante di Nobleza Pieghevole e di grandi dimensioni

Aisuowa, invece, propone un modello che misura 55×80 centimetri in gel sicuro, solido e atossico: può agire in maniera istantanea andando a raffreddare l’animale fino a 9 gradi, inoltre è pensato per essere durevole e comodo, con una base antiscivolo e la superficie impermeabile.

Tappetino refrigerante di Aisuowa Comodo e durevole, misura 55x80 centimetri

Rywell vende un tappetino rinfrescante per cani e gatti leggermente più piccolo (misura 50×75 centimetri), è in fibre refrigeranti giapponesi che assorbono il calore in eccesso e abbassano la temperatura di 2-5 gradi. Tra le altre caratteristiche il fatto che ha due lati: uno in materiale raffreddante, che rimane sempre fresco, e uno in rete traspirante! Ed è anche più spesso.

Tra le altre opzioni vi è Nepfaivy che misura 65×50 centimetri ed è in gel che va ad assorbire il calore dal corpo dell’animale e lo aiuta a regolare la temperatura. Inoltre, è resistente e durevole, oltre che difficile da graffiare.

Tappetino refrigerante di Nepfaivy Misura 65x50 centimetri ed è in gel

Gli altri modelli di tappetini refrigeranti per i nostri animali

Non solo rettangolari, in commercio esistono altri modelli di tappetini refrigeranti per i nostri amici a quattro zampe. Come quello di Mijoma, che è rotondo e come gli altri funziona senza necessità di corrente, ma si attiva semplicemente con il contato del corpo. Si può mettere in qualunque stanza o portare in viaggio. E si pulisce in maniera semplice.

Tappetino refrigerante di Mijoma Tappetino rotondo che puoi portare con te

Oneshlee è un tappetino refrigerante in materiale sicuro: l’esterno è in PVC durevole e resistente, ma anche impermeabile che non soffre l’usura e i graffi, l’interno – invece – è in gel polimerico SAP. Contiene anche cotone PP alto 3 centimetri.

Tappetino refrigerante di Oneshlee Tappetino rotondo resistente, sicuro e durevole

Il letto per animali di Vounot è ortopedico e con tappetino rinfrescante removibile, una combo che si può usare tutto l’anno: in estate con il caldo e in inverno per un riposo sereno e comodo. Anche questo è facile da pulire: per la cuccia è bene sapere che è sfoderabile, mentre per il tappetino bastano una spruzzata d’acqua e una spugna.

Offerta Cuccia e tappetino refrigerante di Vounot Kit due in uno per i nostri amici animali